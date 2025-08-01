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Развитие инфраструктуры для электромобилей с целью обеспечения плавного и устойчивого перехода

Переход на транспортные средства, использующие чистую энергию, является неизбежной тенденцией. Для того чтобы этот переход происходил плавно и устойчиво, необходимо прежде всего обеспечить полноценную инфраструктуру - как техническую, так и нормативную. В Ханое процесс перехода на электромобили осуществляется поэтапно в соответствии с установленным графиком. Г-н Фан Чыонг Тхань, начальник отдела инвестиционных финансов Департамента строительства Ханоя, сообщил, что по предварительным данным, в пределах первого транспортного кольца Ханоя проживает около 600 тысяч человек, при этом насчитывается около 450 тысяч мотоциклов.

Политика, отказа от использования мотоциклов и мотороллеров, работающих на ископаемом топливе внутри первого кольца с 1 июля 2026 года, затронет не только жителей этой зоны, но и тех, кто приезжает туда для работы и ведения бизнеса. Поэтому сбор данных и проведение обследований среди населения и по транспортным средствам — первоочередное требование, необходимое для разработки обоснованных и соответствующих решений.

Для реализации Указа № 20/CT-TTg от 12 июля 2025 года Премьер-министра, город Ханой будет действовать по плану и установленному графику. Прежде всего, предстоит провести оценку влияния на жителей как внутри первого кольца, так и за его пределами.

Затем необходимо будет усовершенствовать нормативно-правовую базу в части управления транспортными средствами, регулирования транспортного спроса, оказания поддержки населению и предприятиям, а также внедрения инвестиционной политики в инфраструктуру. Параллельно планируется модернизация общей транспортной инфраструктуры и, в особенности, развитие общественного транспорта.

Одним из ключевых элементов инфраструктуры для электромобилей являются зарядные станции. Отвечая на обеспокоенность населения по поводу количества и мощности зарядных устройств, г-н Фан Чыонг Тхань отметил, что на сегодняшний день в Ханое установлено около 1000 зарядных столбов, предназначенных для различных транспортных средств — от общественного транспорта (автобусов) до легковых автомобилей, мотоциклов и электровелосипедов.

Народный комитет Ханоя уже распорядился провести инвентаризацию и утвердить чёткое размещение зарядных станций, чтобы инвесторы и предприятия знали, где целесообразно устанавливать зарядные столбы.

В настоящее время уполномоченные органы осуществляют комплексный пересмотр мест размещения парковок внутри первого кольца и вдоль его коридора с целью установки зарядных устройств. Также будут расширены зоны парковки вдоль транспортного коридора, чтобы граждане, приезжающие извне, могли оставить транспорт, пересесть на другой и продолжить движение.

Что касается старых жилых комплексов, то необходимо провести анализ потребностей жителей, выделить общественные пространства для размещения зарядных станций и контролировать технические характеристики частных зарядных устройств.

Многие эксперты подчёркивают, что помимо расширения сети зарядных станций, необходимо как можно скорее утвердить единые технические нормы и стандарты для зарядных столбов. Это поможет бизнесу иметь чёткие ориентиры для инвестиций и развития данной инфраструктуры.

Г-н Нгуен Ван Кхой, глава Отдела стандартов (при Национальном комитете по стандартам, измерениям и качеству), сообщил, что проект Национального технического регламента (QCVN) по зарядным устройствам для электромобилей, разрабатываемый Министерством науки и технологий, уже завершён и передан министру на рассмотрение и утверждение в ближайшее время. Проект основывается на международном стандарте IEC 61851-1:2017, который используется во многих странах мира, с учётом социально-экономических особенностей Вьетнама.

В частности, зарядные устройства должны соответствовать ряду важных технических требований: защита от поражения электрическим током, наличие устройств отключения при перегрузке или коротком замыкании; обеспечение электромагнитной совместимости (EMC), чтобы не создавать помех другим электрическим приборам; стандартизация штекеров и вилок, а также протоколов обмена данными и связи между автомобилем и зарядной станцией в соответствии с международными нормами.

Встроенные приборы учёта потребляемой электроэнергии должны проходить поверку и утверждение в качестве стандартных электросчётчиков для обеспечения прозрачности при покупке-продаже электроэнергии и защиты прав потребителей.

ВИА/ИЖВ

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