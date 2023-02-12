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Развитие индустрии технологий ИИ во Вьетнаме
* Соединение правительства и населения
Национальная стратегия исследований, разработки и применения ИИ, утвержденная Правительством 26 января 2021 г., ставит целью содействия исследованию, разработке и применению ИИ, превращению искусственного интеллекта в важную технологическую область Вьетнама в Четвертой промышленной революции. К 2030 году Вьетнам станет центром инноваций, разработки решений и приложений ИИ в регионе АСЕАН и во всем мире.
Соответственно, ИИ станет важной областью технологий и будет способствовать построению инновационного общества, эффективного правительства, защите национальной безопасности, поддержанию общественного порядка и безопасности, а также содействию развитию, устойчивому экономическому росту. ИИ будет широко применяться в государственном управлении, государственные онлайн-сервисы помогут сократить время обработки работы, время ожидания и затраты для людей. В настоящее время многие провинции и города, такие как Хошимин, Ханой, Дананг, Тхыатхиен-Хюэ... применяют ИИ в таких областях, как здравоохранение, образование, государственные административные услуги...
Платформа Hue-S Smart City в Тхыатхиен-Хюэ была запущена в июне 2018 года и официально введена в эксплуатацию в мае 2019 года. Функции Hue-S применяют ИИ, с помощью которого люди могут отражать информацию, правительство получает ее быстро и точно. Особенно, Hue-S имеет функцию электронного кошелька для онлайн-платежей, которая соответствует тенденции электронных и безналичных платежей во многих транзакциях.
Г-н Нгуен Тхань Бинь, заместитель председателя Народного комитета провинции Тхыатхьен-Хюэ, оценил, что развертывание решения для электронного кошелька на Hue-S - это практическая деятельность местных властей по взаимодействию с людьми. Это делается в соответствии с политикой цифровой трансформации, в основе которой люди. «Умные» городские услуги не только помогают провинции Тхыатхьен-Хюэ успешно проводить административную реформу, но и способствуют укреплению управленческого потенциала государственной системы.
По статистическим данным, за 3 года внедрения Hue-S привлек 10 корпораций и предприятий для интеграции более 15 цифровых сервисов. Приложение Hue-S загрузили более 800.000 раз, что эквивалентно примерно 101,3% населения провинции, использующего мобильные телефоны. Стоит отметить, что среднестатистический житель провинции Тхыатхьен-Хюэ использует платформу Hue-S по 35 минут в день, что свидетельствует об очень высоком уровне взаимодействия людей с приложением.
* Разработка продукта
За прошедшее время многие продукты, использующие ИИ, проявили себя на рынке, принося людям новый опыт. Крупные технологические корпорации увидели новое направление, основанное на развитии технологии ИИ, а также продуктов, в которых эта технология применяется.
В 2013 году FPT Technology Group инвестировала в исследования и разработку технологий ИИ. На сегодняшний день сформирована разнообразная экосистема продуктов, решений и платформ ИИ, которые помогают предприятиям и организациям оптимизировать свою деятельность, повышать производительность и обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов. FPT Technology Group также объявила, что потратит 300 млрд донгов (около 13,16 млн. долл. США) на исследования и разработку ИИ.
В 2015 году Военно-промышленная и телекоммуникационная группа Viettel также разработала системы для продуктов ИИ. С запуском платформы Viettel AI Open Platform компания Viettel предоставляет множество инструментов, помогающих отдельным лицам, организациям и предприятиям интегрировать и «интеллектуализировать» свои приложения. На сегодняшний день более 70.000 человек и организаций зарегистрировались для использования платформы. Кроме того, Viettel также успешно разработала множество технологий применения ИИ для идентификации, безопасности и мониторинга безопасности.
На выставке в рамках Национального дня ИИ 2022 были представлены многие продукты, использующие технологии ИИ, присутствующие во Вьетнаме. Корпорация FPT Technology продемонстрировала некоторые функции платформы ИИ FPT.AI. Благодаря применению ИИ в распознавании изображений, виртуальному помощнику, eKYC... система FPT.AI eKYC имеет возможность распознавать информацию из удостоверения личности гражданина, тем самым помогая системе ввода данных быстро выявлять поддельные документы. Электронный кошелек MoMo представляет платежное решение с аутентификацией транзакций по распознаванию лиц.
Г-жа Нгуен Тхи Бить Нгок, заместитель министра планирования и инвестиций, оценила, что технология ИИ становится все более важной во всех аспектах жизни во Вьетнаме сильно и активно применяется, особенно в таких областях, как «умные» города, здравоохранение. страхование, «умное» сельское хозяйство, экологические технологии... С экономической точки зрения исследования, разработка и применение ИИ во Вьетнаме в будущем будут способствовать решению проблем социально-экономического развития и поддержке вьетнамских предприятий для повышения их конкурентоспособности.
Уловив тенденцию развития ИИ, ряд крупных предприятий построили и развили центры исследований и разработок ИИ во Вьетнаме, привлекая к работе многих ведущих мировых специалистов в этой области. В то же время многие инновационные стартапы применяют технологии ИИ в новых продуктах и услугах. Продукты, использующие ИИ, являются предпосылками для активного развития индустрии ИИ и рычагами для продвижения цифровой трансформации во Вьетнаме.