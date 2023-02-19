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Развитие зеленых насаждений города
По данным Департамента технической инфраструктуры (Министерство строительства), соотношение зеленых деревьев на человека в городских районах Вьетнама низкое, всего 2-3 м2/чел., в то время как минимальный показатель ООН составляет 10 м2/чел, а показатель современных городов мира от 20-25 м2/чел. Таким образом, доля городских деревьев во Вьетнаме составляет всего 1/5-1/10 от показателя мира.
В Хошимине, самом развитом городе страны, до сих пор не хватает зеленых деревьев. Согласно национальному стандарту TCVN 9257:2012 по планированию озеленения для мест общественного пользования в городских района и стандартам проектирования, плотность общественных деревьев для особых городских территорий, таких как Хошимин, составляет 15 м2/чел. Однако текущая плотность общественных деревьев на душу населения в этом городе намного ниже, менее 1 м2/чел.
Доктор Динь Куанг Зиеп, бывший заведующий кафедрой ландшафтных и садовых технологий (Университет сельского и лесного хозяйства Хошимина), сказал, что городу необходимо планировать и инвестировать в создание зеленых зон вокруг города, в связи с тем, что земельный фонд для развития зеленых зон в центральных городских районах, таких как районы 1, 3, 4, 5, 10... больше не доступен. Поэтому необходимо озеленять новые городские территории и пригородные зоны вместо асфальтирования.
Кроме того, общая площадь земли для планирования зеленых парков в планировочных проектах Хошимина в настоящее время составляет более 11.400 га, что соответствует целевому показателю 7 м2/чел. Хотя на самом деле нынешняя общая площадь парка составляет всего около 500 га, что эквивалентно 0,55 м2 на человека.
Будучи центральным городом провинции Донгнай, самой развитой социально-экономической провинции страны, город Бьенхоа имеет 6 действующих промышленных парков. Промышленное развитие ведет к быстрому росту населения, а также к быстрой урбанизации. Город Бьенхоа является городом первой категории, находящимся непосредственно в провинции, с самым большим населением в стране – более 1,15 млн. человек. Большая численность и высокая плотность населения делают земельный фонд для общественных работ все более ограниченным, в том числе и земельный фонд для развития зеленых деревьев в этом районе.
Расширение зеленого пространства
По мнению экспертов в области градостроительства, для управления и развития зеленых зон в городских районах городу Хошимин необходимо ужесточить контроль за территорией парков, чтобы использовать их по назначению и вернуть общественные пространства в парки. В то же время необходимо проверять и контролировать инвесторов проектов в жилых районах и городских районах, чтобы строго обязывать их выполнять обязательства по строительству зеленых парков в соответствии с правилами, чтобы жилое пространство жилого сообщества было гармоничным, более экологически чистым.
В ближайшее время Хошимин сосредоточится на создании механизмов и политик для привлечения инвесторов в области развития зеленых парков. Соответственно, государство будет планировать показатель каждого проекта, разрабатывать политику по мобилизации ресурсов для социализации строительства парков и механизмов управления для наиболее эффективного развития парков.
В городе Бьенхоа, провинция Донгнай, чтобы ликвидировать нехватку зеленых насаждений, а также общественных пространств для удовлетворения потребностей людей, в течение многих лет город сосредоточился на строительстве парков и посадке деревьев с целью увеличения зеленой зоны городского района Бьенхоа.
Председатель Народного комитета города Бьенхоа До Хой Нгуен предложил, чтобы Народный комитет провинции Донгнай разрешил городу реализовать решения по увеличению доли деревьев в этом районе. Соответственно, город Бьенхоа призывает инвесторов вкладывать средства в строительство многоэтажных автостоянок в сочетании с увеличением площади для посадки деревьев. Инвесторы играют роль как в создании парковок, так и заботятся о развитии зеленой зоны. Город использует небольшой участок земли, который подходит для планирования, для строительства большего количества парков, чтобы удовлетворить потребности людей в развлечениях, одновременно увеличивая площадь городских зеленых насаждений.