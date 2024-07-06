НОВОСТИ
Развитие зарядных станций электромобилей имеет решающее значение для развития «зеленого» транспорта
Наряду с VinFast, другими крупными разработчиками являются EVIDA и EBOOST. Вьетнамская электроэнергетическая компания (EVN) также присоединилась к этому рынку, создав главный центр по производству электронного измерительного оборудования.
Некоторые производители автомобилей, такие как Porsche, Audi и Mercedes-Benz, также создали свои собственные системы зарядных станций для своих клиентов, но их количество ограничено.
Между тем, многие ведущие мировые компании в области разработки зарядных станций, такие как Siemens, Charge и ABB, проявили интерес к выходу на вьетнамский рынок.
Однако, чтобы справиться с текущей проблемой, стоящей на пути развития зарядных станций, инсайдеры считают, что государству необходимо обеспечить политику поддержки в этой области.
Чан Куанг Ха, заместитель директора Департамента науки, технологий и окружающей среды при Министерстве транспорта (MoT), заявил, что синхронное развитие зарядных станций EV является важным решением для ускорения перехода на EV во Вьетнаме.
Он сказал, что MoT скорректировало стандарты для остановок, требуя от них установки зарядной станции для электромобилей.
Министерство предложило множество стратегий, способствующих расширению числа зарядных станций, включая строительство таких станций в новых объектах инфраструктуры, таких как парковки, жилые районы и штаб-квартиры административных учреждений.
Он сказал, что также запланирован ряд других политик поддержки, таких как освобождение от строительных лицензий и корректировка инвестиционной политики для установки зарядных станций.
Кроме того, министерство предложило политику поддержки капитальных и процентных ставок, а также ставок налога на импорт оборудования для зарядных станций EV, и снижение цен на электроэнергию для частных лиц и организаций, занимающихся установкой зарядных станций EV, добавил Чан Куанг Ха.
Уполномоченные агентства также планируют оказывать финансовую поддержку исследованиям и передаче технологий в этой области, что позволит расширить возможности предприятий в разработке быстрых и беспроводных зарядных станций.
Некоторые предприятия предложили освободить от налога на импорт оборудования и снизить арендную плату за землю и корпоративный подоходный налог для разработчиков зарядных станций EV.