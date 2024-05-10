Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Развитие двусторонних отношений между Вьетнамом и Европейским Союзом

Вечером 9 мая в Ханое делегация Европейского Союза (ЕС) во Вьетнаме отметила 74-ю годовщину Дня Европы (9 мая 1950 года - 9 мая 2024 года). Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву подчеркнул значение этой даты как символа единства и решимости защищать мир и процветание — ценности, которые поддерживает Вьетнам.

По словам Нгуена Минь Ву, за последние 74 года, начиная с Шумановской декларации, ЕС превратился в одну из самых успешных международных организаций, лидирующую в областях передовых технологий, образования и устойчивого развития.

С момента официального установления дипломатических отношений Вьетнам и ЕС преодолели множество вызовов. Отношения между двумя сторонами углубились, что подтверждается поддержкой ЕС Вьетнама в период пандемии COVID-19. Соглашение PCA, вступившее в силу 1 октября 2016 года, заложило правовую основу для нового этапа развития отношений с более широким спектром сотрудничества.

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних отношений и отметил, что Вьетнам ценит сотрудничество с ЕС в различных областях. ЕС является крупнейшим партнером по развитию для Вьетнама, пятым по величине торговым партнером и шестым по величине иностранным инвестором. В свою очередь, Вьетнам является крупнейшим торговым партнером ЕС в АСЕАН и четырнадцатым в мире.

Нгуен Минь Ву также призвал страны ЕС активнее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций Вьетнам-ЕС (EVIPA) и эффективно реализовать Соглашение о свободной торговле Вьетнам-ЕС (EVFTA), что станет новым прорывом в торгово-инвестиционном сотрудничестве.

На церемонии празднования Дня Европы посол и глава делегации ЕС во Вьетнаме Жюльен Герье описал историю создания, формирования и развития ЕС. Он напомнил, что «День Европы» символизирует стратегическое видение, которое было провозглашено 9 мая 1950 года бывшим министром иностранных дел Франции Робертом Шуманом всего через пять лет после окончания Второй мировой войны. Роберт Шуман призвал к европейскому единству и миру, целью которого было устранение войн из истории. Эта цель была достигнута: ЕС обеспечил мир и процветание своим гражданам, свободу, а также закрепил такие принципы, как права и свободы личности, демократическое управление, верховенство закона и достойный уровень жизни, ставшие основами общества. Основной посыл ЕС — единство в многообразии.

Высоко оценивая сотрудничество между Вьетнамом и ЕС, посол Жюльен Герье подчеркнул, что за последние 35 лет ЕС шел рука об руку с Вьетнамом, достигая значительных успехов. Он также выразил стремление ЕС поддержать Вьетнам в достижении стратегических целей страны к 2045 году и в реализации планов по достижению нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году. По этому случаю посол также поздравил Вьетнам с важными этапами в его развитии.

На мероприятии, посвященном Дню Европы, заместитель министра Нгуен Минь Ву и посол Жюльен Герье подняли бокалы за развитие отношений между Вьетнамом и ЕС.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил 12-й армейский корпус

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил 12-й армейский корпус

10 мая в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и провел рабочее совещание с представителями 12-го армейского корпуса - строительной корпорации Чыонгшон и Ассоциации традиций «Чыонгшон – тропа Хошимин» по случаю 65-й годовщины тропы Хошимина - традиционного дня армейского корпуса Чыонгшон (19 мая).
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top