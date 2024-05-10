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Развитие двусторонних отношений между Вьетнамом и Европейским Союзом
По словам Нгуена Минь Ву, за последние 74 года, начиная с Шумановской декларации, ЕС превратился в одну из самых успешных международных организаций, лидирующую в областях передовых технологий, образования и устойчивого развития.
С момента официального установления дипломатических отношений Вьетнам и ЕС преодолели множество вызовов. Отношения между двумя сторонами углубились, что подтверждается поддержкой ЕС Вьетнама в период пандемии COVID-19. Соглашение PCA, вступившее в силу 1 октября 2016 года, заложило правовую основу для нового этапа развития отношений с более широким спектром сотрудничества.
Заместитель министра иностранных дел Вьетнама выразил надежду на дальнейшее углубление двусторонних отношений и отметил, что Вьетнам ценит сотрудничество с ЕС в различных областях. ЕС является крупнейшим партнером по развитию для Вьетнама, пятым по величине торговым партнером и шестым по величине иностранным инвестором. В свою очередь, Вьетнам является крупнейшим торговым партнером ЕС в АСЕАН и четырнадцатым в мире.
Нгуен Минь Ву также призвал страны ЕС активнее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций Вьетнам-ЕС (EVIPA) и эффективно реализовать Соглашение о свободной торговле Вьетнам-ЕС (EVFTA), что станет новым прорывом в торгово-инвестиционном сотрудничестве.
На церемонии празднования Дня Европы посол и глава делегации ЕС во Вьетнаме Жюльен Герье описал историю создания, формирования и развития ЕС. Он напомнил, что «День Европы» символизирует стратегическое видение, которое было провозглашено 9 мая 1950 года бывшим министром иностранных дел Франции Робертом Шуманом всего через пять лет после окончания Второй мировой войны. Роберт Шуман призвал к европейскому единству и миру, целью которого было устранение войн из истории. Эта цель была достигнута: ЕС обеспечил мир и процветание своим гражданам, свободу, а также закрепил такие принципы, как права и свободы личности, демократическое управление, верховенство закона и достойный уровень жизни, ставшие основами общества. Основной посыл ЕС — единство в многообразии.
Высоко оценивая сотрудничество между Вьетнамом и ЕС, посол Жюльен Герье подчеркнул, что за последние 35 лет ЕС шел рука об руку с Вьетнамом, достигая значительных успехов. Он также выразил стремление ЕС поддержать Вьетнам в достижении стратегических целей страны к 2045 году и в реализации планов по достижению нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году. По этому случаю посол также поздравил Вьетнам с важными этапами в его развитии.
На мероприятии, посвященном Дню Европы, заместитель министра Нгуен Минь Ву и посол Жюльен Герье подняли бокалы за развитие отношений между Вьетнамом и ЕС.