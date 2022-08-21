Развитие гибкого, современного, устойчивого и интегрированного рынка труда

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции. Фото: VNA

На конференции также присутствовали Вице-премьер Ву Дык Дам, представители бизнес-ассоциаций, ключевых предприятий, международных агентств и организаций во Вьетнаме. Конференция прошла в формате онлайн на пунктах трансляции в 63 провинциях и городах центрального подчинения.

Выступая на открытии конференции, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что труд является основным входным фактором для всей производственной и деловой деятельности и всей экономики.

Наряду с построением рыночной экономики с социалистической ориентацией, Партия и Государство всегда уделяют внимание развитию рынка труда, определяя развитие человеческих ресурсов как один из трех стратегических прорывов. В то же время труд и занятость являются одним из важнейших содержаний стратегии социально-экономического развития.

Конференция была направлена на оценку результатов, достигнутых на рынке труда за последние годы, и определение ограничений, трудностей и текущих проблем, чтобы иметь подходящие решения для развития рынка труда в ближайшее время, в частности для активного реагирования на непредвиденные ситуации и потрясения на рынке.



