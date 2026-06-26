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Развивая стратегические технологии, сформировать новую модель экономического роста
Когда экономический рост больше не может опираться на дешёвую рабочую силу
Будущее государства определяется не численностью населения и не объёмом природных ресурсов, а способностью создавать знания, осваивать технологии и превращать их в производительность труда, конкурентоспособность экономики и благосостояние граждан. Об этом заявил министр науки и технологий Ву Хай Куан.
По его словам, для достижения этой цели необходимо сосредоточиться на трёх стратегических направлениях.
Во-первых, перейти от освоения технологий к их самостоятельной разработке и владению ими в таких сферах, как искусственный интеллект, полупроводниковая промышленность, чистая энергетика и новые материалы.
Во-вторых, перейти от модели роста, основанной на использовании ресурсов, к модели, движущей силой которой станут инновации, знания и человеческий капитал.
В-третьих, перейти от преимущества низкой себестоимости к преимуществу технологического лидерства, что позволит Вьетнаму занять более высокие позиции в глобальных цепочках создания стоимости.
Выступая на открытии форума, заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг отметил, что современные технологии кардинально меняют модели экономического роста государств. Если прежде конкурентные преимущества определялись прежде всего природными ресурсами и дешёвой рабочей силой, то сегодня решающую роль играют стратегические технологии, включая искусственный интеллект, полупроводники и чистую энергетику.
Ссылаясь на Резолюцию № 57 Политбюро, он поставил ключевой вопрос: каким образом превратить стратегические установки партии в реальные продукты, услуги и устойчивые конкурентные преимущества национальной экономики.
«Ловушка сборочного производства» и давление со стороны более избирательных потоков капитала
Согласно представленному на форуме докладу ОЭСР «Оценка качества прямых иностранных инвестиций во Вьетнаме», на долю предприятий с иностранным капиталом приходится менее 3 % общего числа компаний страны. Вместе с тем именно они обеспечивают более четверти всех рабочих мест и почти треть совокупного объёма производства.
Несмотря на значительные масштабы деятельности, доля добавленной стоимости, остающейся внутри страны, по-прежнему невелика. Большинство предприятий с иностранными инвестициями по-прежнему сосредоточено главным образом на сборочных операциях, расходы на исследования и разработки во Вьетнаме остаются ограниченными, а лишь около четверти производственных ресурсов закупается у вьетнамских малых и средних предприятий. Одновременно замедление роста выручки приводит к снижению нормы прибыли.
Именно такую ситуацию эксперты называют «ловушкой сборочного производства»: стране удаётся привлекать производственные мощности, однако знания, технологии и инновационные компетенции по-прежнему не закрепляются внутри национальной экономики.
При этом объём внешней торговли уже приблизился к 200 % ВВП, что свидетельствует о практически полном исчерпании возможностей экстенсивной модели роста.
Международная ситуация лишь усиливает необходимость преобразований. Как отметил заместитель генерального секретаря ОЭСР Ясуши Масаки, за последние два десятилетия мировой поток прямых иностранных инвестиций сократился с пикового уровня около 4 % мирового ВВП до 1,4 %. В результате капитал стал значительно более избирательным, а конкуренция между странами за его привлечение заметно обострилась.
Профессор Колумбийского университета Мерит Джэноу, в свою очередь, подчеркнула, что происходящие сегодня процессы нельзя назвать деглобализацией. Речь, скорее, идёт о фрагментации и перестройке мировой экономики. Хотя объём торговли между США и Китаем в 2018–2025 годах сократился примерно на 37 %, совокупный объём мировой торговли в 2025 году всё же вырос на 7,5 %. При этом около 42 % устойчивости мировой торговли обеспечивается товарами и услугами, связанными с технологиями искусственного интеллекта.
Признаки формирования нового потенциала
22 июня 2026 года компания Realtime Robotics стала единственным предприятием в Юго-Восточной Азии, получившим разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на экспорт произведённых во Вьетнаме беспилотных летательных аппаратов в Соединённые Штаты как для коммерческого, так и для оборонного применения. Такое решение стало возможным благодаря собственной базовой технологии компании, защищённой патентами США.
Ряд вьетнамских студий уже вошёл в десятку ведущих мировых разработчиков компьютерных игр, а цифровая финансовая платформа MoMo предоставляет свои решения более чем 500 тыс. индивидуальных предпринимателей и микропредприятий.
По оценкам участников форума, сегодня свыше 40 % всех поступающих прямых иностранных инвестиций направляется в высокотехнологичный сектор, тогда как большинство отечественных технологических компаний демонстрирует высокие темпы роста благодаря активному внедрению технологий искусственного интеллекта.
Общей чертой всех этих успешных примеров стало то, что они появились прежде всего благодаря собственным возможностям предприятий, а не исключительно государственной поддержке. Вместе с тем подобные достижения пока остаются скорее отдельными «островками успеха». Главная задача следующего этапа — превратить единичные примеры в устойчивое конкурентное преимущество всей экономики.
Одним из наиболее серьёзных узких мест участники форума назвали энергетический сектор. По мнению экспертов, стратегический курс уже определён обязательствами Вьетнама, принятыми на COP26, а также положениями Резолюции № 55. Вместе с тем действующая нормативно-правовая база пока недостаточно согласована, чтобы разблокировать реализацию частных и международных инвестиций объёмом в миллиарды долларов.
В качестве практических решений участники форума предложили: провести реформу тарифов на электроэнергию на рыночной основе; расширить действие недавно введённого механизма прямых договоров купли-продажи электроэнергии (DPPA) и отказаться от монопольного положения EVN как единственного покупателя электроэнергии; увеличить инвестиции в развитие электросетевой инфраструктуры и систем накопления энергии; рассмотреть возможность использования новых источников генерации, включая малые модульные ядерные реакторы и электростанции на сжиженном природном газе (СПГ) в качестве переходного решения.
Участники форума особо подчеркнули прямую взаимосвязь: без надёжного обеспечения экономики экологически чистой электроэнергией реализация амбициозных планов Вьетнама по развитию полупроводниковой промышленности и технологий искусственного интеллекта будет крайне затруднена.
На протяжении всей дискуссии подчёркивалось, что ключевая роль государства заключается прежде всего в создании благоприятных условий для развития и формировании эффективной институциональной среды.
Во Вьетнаме уже обновлено более 100 нормативно-правовых актов, включая около 30 законов в финансовой сфере. Это позволило создать более благоприятные условия для финансирования науки и технологий за счёт государственного бюджета.
Одновременно внедрены новые механизмы поддержки научных исследований. В частности, государство признало объективный характер рисков, связанных с научной деятельностью, и больше не требует от исследователей возмещать выделенные средства, если проект не достиг поставленных результатов по независящим от них причинам.
Кроме того, частным предприятиям предоставлено право пользоваться налоговыми льготами в размере до 100 % собственных расходов на исследования и разработки (R&D).
На этой основе участники форума сформулировали три основные рекомендации.
Во-первых, предложено использовать подход, аналогичный модели венчурного финансирования. По мнению экспертов, необходимо одновременно запускать различные идеи и проекты, а затем сосредоточивать ресурсы лишь на тех из них, которые доказали свою эффективность, вместо того чтобы заранее определять жёсткий перечень приоритетных направлений.
Во-вторых, систему стимулирования прямых иностранных инвестиций предлагается переориентировать с предоставления общих льгот на поощрение конкретных результатов. Дополнительные меры поддержки должны получать только те инвесторы, которые принимают на себя обязательства по проведению исследований, передаче экологически чистых технологий или подготовке квалифицированных кадров.
В-третьих, предложено чётко разграничить функции государственного управления и функции содействия привлечению инвестиций, обеспечив работу независимого профессионального агентства по продвижению инвестиций.
Кроме того, участники форума предложили: привлекать иностранных инвесторов к работе национальных советов по развитию профессиональных навыков; сформировать корпус специалистов по трансферу технологий; предоставить университетам более широкие полномочия по коммерциализации собственных научных разработок и их продвижению в деловом сообществе.
Наиболее важным итогом форума стало общее понимание того, что Вьетнам вступает в новую эпоху национального развития. Именно знания, инновации и стратегические технологии должны стать прочной основой, которая позволит стране уверенно двигаться к новым рубежам процветания.