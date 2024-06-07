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Ради морской среды, свободной от пластиковых отходов
В конце 2019 года премьер-министр опубликовал Национальный план действий по управлению пластиковыми отходами в океане к 2030 году. Соответственно, к 2030 году будет достигнута цель сократить количество пластиковых отходов в океане на 75%, 100% потерянных или выброшенных рыболовных снастей будет собрано; все курорты, туристические пункты, объекты размещения и другие прибрежные туристические услуги не будут использовать одноразовые пластиковые изделия, которые долго разлагаются; в заповедниках больше не будет пластиковых отходов...
По словам Нгуен Ван Тая, директора Департамента охраны природы и биоразнообразия (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды), прорывным решением по-прежнему является изменение осведомленности и привычек использования одноразовых пластиковых изделий в повседневной жизни населения; изменение поведения при производстве пластиковых изделий и торговле ими, выбросе отходов, вызывающих загрязнение окружающей среды.
«В каждой акватории, в каждом районе, в каждом месте, где есть пластиковые отходы, они должны быть собраны и утилизированы. Необходимо усилить ответственность местных властей за управление водами и районами с пластиковыми отходами, плавающими в окружающей среде. Более важным является организация сбора мусора тщательно, эффективно и удобно в соответствии с местными условиями и особенностями окружающей среды», – отметил Нгуен Ван Тай.
Фукуок «говорит нет пластиковым пакетам»
Островной уезд Фукуок стремительно развивается с точки зрения экономических услуг, при этом услуги туризма, курортов, размещения, развлечения морских видов спорта играют важную роль, принося значительный доход предприятиям, а также местным бюджетам. Чтобы обеспечить гармоничное развитие туризма и при этом сохранить окружающую среду, Национальный парк Фукуок совместно со Всемирным фондом охраны природы (WWF - Вьетнам) предоставил сотни мусорных баков и организовал коммуникационную программу для повышения осведомленности людей, ресторанов, мест развлечения и владельцев транспортных средств, которые участвуют в перевозке гостей во время морской туристической деятельности.
Ли Вань Тха, заместитель главы Отдела охраны морской среды и внутренних водно-болотных угодий Национального парка Фукуок, сказал: «Морской заповедник Фукуок играет важную роль в восстановлении и приумножении рыбных ресурсов, развитии морской экономики, способствуя улучшению условий жизни жителей прибрежных районов. Однако в последние годы под воздействием людей, особенно туристов, в море часто выбрасываются полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, что серьезно влияет на среду обитания морских обитателей, морской травы, коралловых рифов в морском заповеднике Фукуок.
«Отдел охраны моря и внутренних водно-болотных угодий Национального парка Фукуок разработал программу «Скажи нет пластиковым пакетам» для пропаганды и повышения осведомленности местных людей, а также туристов о пластиковых пакетах.
В то же время мы распространяем листовки, плакаты, организовываем сбор подписей об обязательствах, а также раздаем мусорные баки для водного транспорта для перевозки туристов, чтобы владельцы и посетители не бросали мусор в море, а собирали его и утилизировали в установленном месте», - сказал он.
В среднем каждый день тысячи туристов приезжают в южную часть острова Фукуок, чтобы увидеть кораллы. Зыонг Хоай Фыонг, капитан круизного лайнера John'Tours 9, сказал: «Гиды на борту всегда напоминают гостям о необходимости выбрасывать мусор в мусорный бак. После каждой экскурсии к причалу, члены экипажа убирают мусор, чтобы утилизировать его надлежащим образом в соответствием с правилами».
Нгуен Хоанг Нам, заместитель главы Отдела по управлению судном Namaste Phu Quoc, поделился: «Как подразделение, занимающееся бизнесом в области морской среды, мы всегда считаем, что должны полагаться на море, поэтому прилагаем усилия для его защиты. В частности, кораллы очень чувствительны к загрязнению. Поэтому защита морской среды означает защиту, развитие и облагораживание коралловых рифов, что позволяет бизнесу расти».
На Кото нет пластиковых отходов
За прошедшее время островной уезд Кото (провинция Куангнинь) развернул множество мер по улучшению туристической среды, повышению качества и предоставляемых услуг, направленных на разработку туристических продуктов с устойчивой, долгосрочной ориентацией, обеспечив баланс между сохранением и развитием.
Проект «Островной уезд Кото без пластиковых отходов» приносит практическую пользу. С августа 2022 года островной уезд Кото активно продвигает коммуникационную капанию и поощряет посетителей и жителей отказаться от использования полиэтиленовых пакет и одноразовых пластиковых изделий на острове. С сентября 2023 года власти уезда Кото запретили туристам привозить на острова одноразовые пластиковые изделия.
Нгуен Минь Хюэ, владелица Homestay CoTo Center (община Донгтьен, уезд Кото), поделилась: « В комнатах семьи используют вместо одноразовых пластиковых бутылок с водой - стеклянны. Мы также закупаем бумажные пакеты для гостей. Мы придерживаемся этих правил уже 7 лет, сокращая количество тысяч выбрасываемых пластиковых бутылок каждый год. Чтобы создать зеленые зоны для Homestay, мы украшаем комнаты экологически чистыми предметами из ротанга, бамбука, осоки, дерева и категорически не используем пластиковые украшения.»
Несколько объектов размещения разработали новый проект под названием «мусорный тур», который получает отклик от многих туристов и местных жителей, особенно от иностранных туристов. Данный проект заключается в том, чтобы местные жители, туристы собирали мусор на островах и побережье, тем самым получая опыт и исследуя красивые туристические места, поэтому «мусорный тур» становится привлекательным туристическим продуктом для многих туристов и получает положительный отклик от тех, кто занимается туристической деятельностью по всему островному уезду.
Хоанг Ван Хай, турист из Ханоя, рассказал, что его семья уже второй раз приезжает на Кото. Члены семьи не берут с собой пластиковые бутылки, пакеты и одноразовые пластиковые изделия. «Моя семья вернется сюда ещё ни один раз», - сказал он.
Благодаря решительным мерам, морская среда в Кото улучшилась, некоторые редкие животные, такие как морские черепахи и дельфины, начали появляться вблизи берега после многолетнего отсутствия. Морская среда восстанавливается, многие коралловые рифы начинают хорошо расти.