Радио Sputnik: оценки об экономическом росте Вьетнама обоснованы

Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Moody's, Fitch, Standard & Poor's (S&P) и банки United Overseas Bank (UOB) Сингапура, Standard Chartered Соединенного Королевства с оптимизмом оценили экономическое развитие Вьетнама на фоне мрачной глобальной картины.

В докладе МВФ «Перспективы развития экономики Азии», опубликованном 11 октября, прогнозируется, что реальный рост ВВП Вьетнама в 2022 году достигнет 7%. Примечательно, что при оценке МВФ, что до трети мировых экономик сократится, этот рост можно считать чудом.

Хотя Всемирный банк по-прежнему проявляет осторожность и понизил прогноз экономического роста Вьетнама с 7,5% до 7,2% в 2022 году, он также подчеркнул, что это все еще высокий рост и Вьетнам стал реальным светлым моментом, что скрашивает мрачную картину мировой тенденции рецессии. По данным Всемирного банка, сильный рост Вьетнама обусловлен сильным восстановлением внутреннего спроса и надежной экспортно-ориентированной переработкой и производством.

Между тем банк Standard Chartered повысил прогноз роста ВВП Вьетнама в 2022 году с 6,7% до 7,5% и 7–7,2% в 2023 году. UOB также повысил прогноз роста Вьетнама на весь 2022 год до 8,2%, что значительно выше предыдущий прогноз на уровне 7% благодаря сильному восстановлению в производственном секторе и секторе услуг, так как Вьетнам вновь открылся после пандемии COVID-19.

Более оптимистично, чем UOB, рейтинговое агентство Moody's даже прогнозировал, что экономика Вьетнама вырастет на 8,5% в 2022 году. В сентябре Moody's повысило кредитный рейтинг Вьетнама до Ba2. Вьетнам также является единственной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе и одной из четырех стран мира, которым Moody's повысило рейтинг с начала года.

Повышение агентством Moody's национального кредитного рейтинга Вьетнама до Ba2 отразило его оценку растущей экономической мощи Вьетнама и способности противостоять внешним макроэкономическим потрясениям, которые были отмечены как лучшие, чем у других стран в том же рейтинге.