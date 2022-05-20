Рабочая поездка премьер-министра в США подтвердила внешнюю политику Вьетнама

13 мая 2022 года (по американскому времени) в Вашингтоне, округ Колумбия (США), премьер-министр Фам Минь Чинь принял участие в специальном саммите АСЕАН-США. Фото: Зыонг Занг/ВИА Недавний рабочий визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в США является шагом к решительной реализации внешней политики Вьетнама, помогает поднять многостороннюю дипломатию и активизировать отношения с США — одним из ведущих партнеров Вьетнама. Премьер-министр Фам Минь Чинь и лидеры АСЕАН присутствовали на приеме у президента США Джозефа Робинетта Байдена. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Высокопоставленная делегация Вьетнама во главе с премьер-министром приняла участие в Специальном саммите АСЕАН-США и совершила рабочие визиты в США и ООН с 11 по 17 мая.

Премьер-министр Фам Минь Чинь и лидеры АСЕАН присутствовали на приеме у президента США Джозефа Робинетта Байдена. Фото: Зыонг Занг/ВИА

В беседе со СМИ заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок сказал, что поездка, включающая более 60 двусторонних и многосторонних мероприятий на разных уровнях, помогла провести внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы в интересах мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних связей, всесторонней и широкой международной интеграции.

Премьер-министра Фам Минь Чинь встретился со своим камбоджийским коллегой Хун Сеном. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Премьер-министра Фам Минь Чинь встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Фото: Зыонг Занг/ВИА

На специальном саммите, посвященном 45-летию диалоговых отношений АСЕАН-США, Вьетнам сыграл проактивную, активную и ответственную роль в подготовке и организации мероприятия и разработке документов.

В рамках рабочего визита в США для участия в спецпальном саммите АСЕАН-США утром 11 мая премьер-министр Фам Минь Тинь принял министра торговли США Джину Раймондо. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Чинь принял американского сенатора Патрика Лихи. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Чинь принял министра финансов США Джанет Йеллен. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Выступления премьер-министра Тьинь на этом саммите отразили общее внимание стран, подчеркнули центральную роль АСЕАН и разделили видение международных и региональных проблем, а также направления развития, соответствующие интересам АСЕАН, США и международного сообщества.

11 мая (по местному времени) в рамках мероприятий во время своего рабочего визита в США в Вашингтоне, округ Колумбия (США), Премьер-министр Фам Минь Чинь выступил с речью в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Фото: Зыонг Занг/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Чинь встретился с инвесторами и предприятиями США. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Чинь принял госсекретаря США Энтони Блинкена. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Кроме того, он встретился с руководителями важных агентств ООН, в том числе с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Дж. Мохаммед, президентом Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, исполнительным директором ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и администратором ПРООН Ахимом Штайнером.

Премьер-министр Фам Минь Чинь принял участие в конференции по развитию торговли, инвестиций и туризма между Вьетнамом и США. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Во второй половине дня 16 мая по местному времени премьер-министр Фам Минь Тинь посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Фото: Зыонг Занг/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Чинь и делегаты прикрепили вывеску к новой штаб-квартире посольства Вьетнама в США. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Ха Ким Нгок отметил, что встречи были очень значимыми, поскольку они совпали с 45-й годовщиной отношений между Вьетнамом и ООН, и они распространили последовательный сигнал Вьетнама о том, что он рассматривает ООН как надежного партнера, имеющего ведущее значение для глобального мира и сотрудничества в целях развития, а также верного и долгосрочного, постоянного друг страны на всех этапах развития. Встречи также подтвердили, что Вьетнам всегда является искренним, заслуживающим доверия, ответственным партнером и будет вносить свой максимальный вклад в общие дела ООН и международного сообщества.

Премьер-министр Фам Минь Чинь присутствовал на церемонии вручения ряда документов/контрактов между вьетнамскими и американскими компаниями. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Представители ООН заявили, что Вьетнам является важным партнером и примером успеха в области устойчивого развития и вклада в ключевые направления деятельности ООН, что отражает растущий престиж и авторитет страны на международной арене, продолжил он.

Премьер-министр Фам Минь Чинь принял г-на Абдуллу Шахида, президента Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Чинь встретился с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аминой Дж. Мохамед. Фото: Зыонг Занг/ВИА

В ходе поездки глава правительства также принял участие в большом количестве двусторонних мероприятий с США, включая встречи с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис, временным председателем Сената Патриком Лихи, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, учеными, ведущими предприятиями и представителями вьетнамской общины.

Должностные лица вьетнамских министерств и ведомств также приняли участие в более чем 40 встречах, рабочих совещаниях и семинарах с американскими партнерами по различным направлениям.

Ха Ким Нгок сказал, что американская сторона подтвердила свое уважение к политическому строю Вьетнама и поддержку сильного, независимого и процветающего Вьетнама, выразив надежду на более широкое и эффективное развитие двусторонних отношений.

Обе стороны провели предметные и откровенные дискуссии о всеобъемлющем партнерстве, а также о направлениях его развития на будущее.

Кроме того, премьер-министр Тьинь был единственным лидером АСЕАН, который на этот раз выступил с речью в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), и первым во Вьетнаме, выступившим в Гарвардском университете Кеннеди.

Принимая руководителей ведущих компаний США, он подчеркнул, что Вьетнам всегда создает благоприятные условия для инвесторов и отдает приоритет инвестициям в «зеленую» экономику, новые технологии, цифровую трансформацию и инновации.

В каждом из своих пунктов назначения в США, от Вашингтона, округ Колумбия, Бостона, Нью-Йорка до Сан-Франциско, премьер-министр встречался с местными вьетнамскими общинами и подчеркивал политику партии и государства в отношении великой национальной солидарности.

Поездка в США прошла успешно и достигла всех поставленных целей, помогая реализации внешней политики партии и государства, заключил заместитель министра Нгок.