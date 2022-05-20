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Рабочая поездка премьер-министра в США подтвердила внешнюю политику Вьетнама
Недавний рабочий визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в США является шагом к решительной реализации внешней политики Вьетнама, помогает поднять многостороннюю дипломатию и активизировать отношения с США — одним из ведущих партнеров Вьетнама.
Высокопоставленная делегация Вьетнама во главе с премьер-министром приняла участие в Специальном саммите АСЕАН-США и совершила рабочие визиты в США и ООН с 11 по 17 мая.
В беседе со СМИ заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок сказал, что поездка, включающая более 60 двусторонних и многосторонних мероприятий на разных уровнях, помогла провести внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы в интересах мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних связей, всесторонней и широкой международной интеграции.
На специальном саммите, посвященном 45-летию диалоговых отношений АСЕАН-США, Вьетнам сыграл проактивную, активную и ответственную роль в подготовке и организации мероприятия и разработке документов.
Выступления премьер-министра Тьинь на этом саммите отразили общее внимание стран, подчеркнули центральную роль АСЕАН и разделили видение международных и региональных проблем, а также направления развития, соответствующие интересам АСЕАН, США и международного сообщества.
Кроме того, он встретился с руководителями важных агентств ООН, в том числе с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Дж. Мохаммед, президентом Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, исполнительным директором ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и администратором ПРООН Ахимом Штайнером.
Ха Ким Нгок отметил, что встречи были очень значимыми, поскольку они совпали с 45-й годовщиной отношений между Вьетнамом и ООН, и они распространили последовательный сигнал Вьетнама о том, что он рассматривает ООН как надежного партнера, имеющего ведущее значение для глобального мира и сотрудничества в целях развития, а также верного и долгосрочного, постоянного друг страны на всех этапах развития. Встречи также подтвердили, что Вьетнам всегда является искренним, заслуживающим доверия, ответственным партнером и будет вносить свой максимальный вклад в общие дела ООН и международного сообщества.
Представители ООН заявили, что Вьетнам является важным партнером и примером успеха в области устойчивого развития и вклада в ключевые направления деятельности ООН, что отражает растущий престиж и авторитет страны на международной арене, продолжил он.
В ходе поездки глава правительства также принял участие в большом количестве двусторонних мероприятий с США, включая встречи с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис, временным председателем Сената Патриком Лихи, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, учеными, ведущими предприятиями и представителями вьетнамской общины.
Должностные лица вьетнамских министерств и ведомств также приняли участие в более чем 40 встречах, рабочих совещаниях и семинарах с американскими партнерами по различным направлениям.
Ха Ким Нгок сказал, что американская сторона подтвердила свое уважение к политическому строю Вьетнама и поддержку сильного, независимого и процветающего Вьетнама, выразив надежду на более широкое и эффективное развитие двусторонних отношений.
Обе стороны провели предметные и откровенные дискуссии о всеобъемлющем партнерстве, а также о направлениях его развития на будущее.
Кроме того, премьер-министр Тьинь был единственным лидером АСЕАН, который на этот раз выступил с речью в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), и первым во Вьетнаме, выступившим в Гарвардском университете Кеннеди.
Принимая руководителей ведущих компаний США, он подчеркнул, что Вьетнам всегда создает благоприятные условия для инвесторов и отдает приоритет инвестициям в «зеленую» экономику, новые технологии, цифровую трансформацию и инновации.
В каждом из своих пунктов назначения в США, от Вашингтона, округ Колумбия, Бостона, Нью-Йорка до Сан-Франциско, премьер-министр встречался с местными вьетнамскими общинами и подчеркивал политику партии и государства в отношении великой национальной солидарности.
Поездка в США прошла успешно и достигла всех поставленных целей, помогая реализации внешней политики партии и государства, заключил заместитель министра Нгок.