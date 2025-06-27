Рабочая поездка премьер-министра в Китай способствует укреплению международной репутации Вьетнама

С участием более 1700 делегатов из правительств, бизнеса, международных организаций и ученых из почти 100 стран и территорий, ВЭФ в Тяньцзине является ключевым событием, способствующим созданию комплексной платформы для диалога и связей между правительствами и бизнесом, между разработкой политики и ее практической реализацией в более широком контексте региональных и глобальных экономических ландшафтов.



Учитывая глобальный масштаб и значение встречи, рабочая поездка премьер-министра Фам Минь Тьинь передала важное послание, которое соответствует теме мероприятия - дух предпринимательства для новой эпохи - направленной на максимальное использование международных ресурсов в интересах национального развития, заявил Буй Тхань Шон.



В то же время, в контексте все более сложных глобальных и региональных событий, оно подтвердило последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию, а также активную международную интеграцию широким, глубоким и эффективным образом. Он также послужил конкретным шагом в реализации резолюции 59 Политбюро о международной интеграции в новых условиях, сказал Буй Тхань Шон.



Что касается Китая, то визит демонстрирует эффективную реализацию общих пониманий, достигнутых высшими руководителями двух сторон и двух стран, отражая дух Всеобъемлющего стратегического партнерства и построения «Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение», особенно в контексте празднования 75-й годовщины установления дипломатических отношений и совместного проведения Года гуманитарных обменов между двумя странами.



Проведя 30 мероприятий в ходе рабочей поездки, вьетнамская делегация произвела сильное впечатление и внесла значительный вклад в общий успех совещания, что нашло отражение в четырех ключевых аспектах:



Во-первых, премьер-министр Фам Минь Тьинь провел обширные и содержательные дискуссии с руководителями ВЭФ, многих стран и международных организаций, а также с участниками, чтобы прояснить более широкую картину глобальной и региональной экономики в условиях турбулентности, рисков и потенциальных проблем, особенно корректировок в мировой торговле.



Во-вторых, в ходе специального политического диалога на тему "Новая эра Вьетнама: От видения к действию" с президентом и генеральным директором ВЭФ Бёрге Бренде, глава вьетнамского правительства поделился с международными друзьями вдохновляющей историей Вьетнама, который мыслит масштабно, действует смело и проводит масштабные реформы на четырех стратегических направлениях: прорыв в области науки и технологий, частная экономика, глубокая международная интеграция и правовая реформа. Многие делегаты высоко оценили стратегическое видение Вьетнама, отметили его достижения в области всестороннего развития и признали стремительную трансформацию страны в новую эру развития.



В-третьих, с многосторонней точки зрения премьер-министр дал глубокую оценку глобальной ситуации, подтвердив, что у Азии есть прочный фундамент и огромный потенциал, чтобы продолжать подниматься и играть центральную, ведущую роль в мировой экономике. Он предложил пять первопроходческих направлений для Азии в поддержании мирной и стабильной обстановки: развитие науки, технологий и инноваций; содействие экономической взаимосвязи и глобальной интеграции; поощрение предпринимательства и развития бизнеса; укрепление культурных и социальных связей при обеспечении того, чтобы люди оставались в центре всей стратегической политики. Он также предложил две конкретные инициативы: «Азиатскую инновационную сеть» и «Азиатский инновационный портал», направленные на укрепление связей между региональными исследовательскими институтами и университетами, а также на поддержку малых и средних предприятий, сказал Буй Тхань Шон.



В-четвертых, в рамках совещания, продолжил Буй Тхань Шон, премьер-министр провел встречи и переговоры с главами государств и руководителями правительств других стран, а также с партнерами и представителями бизнеса. В ходе этих встреч премьер-министр Фам Минь Тьинь и иностранные лидеры достигли важных и практических договоренностей о направлениях и мерах по укреплению двусторонних отношений на благо каждой страны и во имя мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире.



В то же время, открытые, искренние и глубокие обсуждения премьер-министром инвестиционных возможностей Вьетнама, особенно в высокотехнологичных секторах, таких как искусственный интеллект и полупроводники, где Вьетнам испытывает растущий спрос, были хорошо приняты международными партнерами и мировым бизнес-сообществом, многие из которых выразили большую заинтересованность в расширении долгосрочных инвестиций и сотрудничества с Вьетнамом, поделился Буй Тхань Шон.



По словам Буй Тхань Шона, рабочая поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня в Китай состоялась в тот момент, когда вьетнамско-китайские отношения выходят на новый этап более всеобъемлющего, эффективного, содержательного и устойчивого развития. Она была направлена на конкретизацию общих пониманий, достигнутых высшими партийными и государственными руководителями обеих стран, особенно совместных заявлений, сделанных во время государственного визита в Китай генерального секретаря партии То Лама и председателя КНР в августе 2024 года и государственного визита во Вьетнам генерального секретаря партии и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле 2025 года.



Поездка премьер-министра Фам Минь Тьиня в Китай была очень успешной и достигла значительных результатов во многих аспектах, сказал Буй Тхань Шон.



Сначала премьер-министр Фам Минь Тьинь провел углубленную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цянем, чтобы укрепить политическое доверие, расширить сотрудничество по существу, лучше справляться с разногласиями и продвигать стабильное, здоровое, эффективное и долгосрочное развитие вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и сообщества с общим будущим, имеющего стратегическое значение.



Стороны подтвердили важность поддержания стратегических обменов на высоком уровне, укрепления политического доверия и повышения роли стратегической ориентации в двусторонних отношениях. Двусторонние мероприятия в Тяньцзине и Шанхае с участием китайских лидеров заложили основу и ориентиры для вьетнамских министерств, отраслей и населенных пунктов по расширению дружественных обменов и предметного сотрудничества.



Во-вторых, в духе вьетнамско-китайских совместных заявлений, достигнутых во время визитов двух генеральных секретарей, лидеры двух стран договорились повысить эффективность механизмов сотрудничества, чтобы лучше соответствовать требованиям развития двух стран и вьетнамско-китайских отношений в новую эпоху.



В-третьих, стороны договорились развивать обмены между людьми и организовывать мероприятия в рамках Года вьетнамско-китайских гуманитарных обменов 2025, посвященного 75-й годовщине установления дипломатических отношений. Вьетнам и Китай будут продолжать укреплять сотрудничество в области культуры, образования и туризма, хорошо внедрять и повышать эффективность механизмов дружественных обменов, а также активизировать работу по распространению информации о традиционной дружбе между двумя сторонами, двумя странами и двумя народами.



Наконец, благодаря разнообразным мероприятиям в Тяньцзине и Шанхае, поездка способствовала расширению возможностей сотрудничества, укреплению взаимопонимания и созданию практических возможностей для людей, предприятий и населенных пунктов двух стран. В частности, на вьетнамско-китайском форуме деловых связей в Тяньцзине компании с обеих сторон подписали девять соглашений о сотрудничестве в области энергетики, инфраструктуры, переработки сельскохозяйственной продукции и цифровой трансформации.



Учитывая достигнутые важные результаты, в предстоящее время обеим сторонам необходимо продолжать углублять Всеобъемлющее стратегическое партнерство и содействовать созданию вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, уделяя особое внимание следующим ключевым аспектам:



Во-первых, необходимо поддерживать регулярный стратегический диалог на всех уровнях, чтобы укрепить политическое доверие между двумя партиями и двумя странами и сосредоточить сотрудничество на ключевых приоритетах.

Во-вторых, необходимо укреплять существующие и создавать новые механизмы сотрудничества в области высококачественной подготовки кадров, финансов, культуры и обменов между людьми.

В-третьих, приоритет должен быть отдан укреплению инфраструктурных связей, развитию устойчивой торговли, привлечению высококачественных китайских инвестиций во Вьетнам и превращению науки и технологий в основу двусторонних отношений.

В-четвертых, следует укреплять обмены между людьми, особенно между молодыми людьми, и поощрять туризм для улучшения взаимопонимания.

В-пятых, обе страны должны совместно регулировать и разрешать разногласия, внося свой вклад в создание мирной и стабильной обстановки.

В-шестых, обе стороны должны поддерживать тесную координацию в рамках многосторонних механизмов и форумов и объединить усилия с другими странами для ответа на глобальные вызовы безопасности и развития.



Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон выразил уверенность, что при стратегической ориентации высокопоставленных лидеров обеих сторон и государств и руководстве правительств двух стран существенные результаты поездки будут эффективно реализованы, что откроет путь для практических проектов, которые принесут пользу бизнесу и населению обеих стран во имя мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире.