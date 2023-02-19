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Рабочая поездка отражает гуманность и интернациональный дух спасательной команды Министерства общественной безопасности
Поделившись с корреспондентом ВИА своими впечатлениями от этой специальной рабочей поездки, полковник Нгуен Минь Кхыонг, заместитель начальника Департамента полиции по пожарной безопасности, борьбе и спасению при Министерстве общественной безопасности, подчеркнул, что эта рабочая поездка имеет гуманитарное и интернациональное значение.
Это была поддержка Турции после катастрофы, и спасательная команда Министерства общественной безопасности Вьетнама выполнила все задачи. Дух, а также вклад вьетнамской делегации получили признание, в первую очередь, людей, живущих в районе, где находилась делегация, добровольцев, которые часто ездили туда и обратно для координации усилий с делегацией, и особенно местных властей и региональных органов управления, координационного отдела Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Благодаря этому командировка делегации будет способствовать дальнейшему укреплению доброй солидарности между Вьетнамом и Турцией. Это также цель, поставленная руководством Партии и Государства, а также министром общественной безопасности перед делегацией перед отправкой в Турцию.
О первых днях командировки, полковник Нгуен Минь Кхыонг вспоминал, что после 24-часового полета группа приземлилась в городе Адияман в 23:00 10 февраля.
Команда в срочном порядке развернула поисково-спасательные работы с 7:30 до 18:30. В этот же день команда обнаружила признаки жизни на месте поисков. Руководитель группы Нгуен Минь Кхыонг подтвердил: «Спасение 17-летнего юноши из разрушенного района является первым поворотным моментом для вьетнамских спасательных сил, чтобы продолжить свои усилия по выполнению своих миссий в Турции». За 7 дней непосредственного нахождения на месте происшествия делегация вывезла 14 тел погибших из зоны обрушения на улицу и передала властям.
Параллельно с аварийно-спасательными работами делегация также передала в дар агентству AFAD Турции медицинское оборудование и медикаменты от руководителей Министерства общественной безопасности, тем самым снабдив необходимым крупнейшую больницу Турции в Адыямане.
Наряду с этим, делегация организовала множество визитов, поощрений и вручения небольших подарков из Вьетнама, таких как лапша быстрого приготовления, сухие продукты и т. д., для людей, находящихся в районе происшествия.
Признательность турецкого народа народу и государству Вьетнама, является большим поощрением для каждого офицера и солдата спасательной команды. Министерство общественной безопасности стремится выполнить это благородную международную задачу «на отлично»./