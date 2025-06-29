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Рабочая поездка заместителя премьер-министра послужит укреплению связей между Вьетнамом и Испанией
Посол Доан Тхань Шонг подчеркнул, что участие заместителя премьер-министра Хо Дык Фока в FfD4, ведущей платформе ООН по финансированию развития, отражает важную конкретизацию политики Вьетнама по повышению уровня многосторонней дипломатии, в частности, путем взаимодействия с международными финансовыми институтами и формирования новой глобальной финансовой структуры. Присутствие Вьетнама свидетельствует о его приверженности Целям устойчивого развития (ЦУР) и усилиям по объединению ресурсов, таких как официальная помощь в целях развития (ОПР) и частный капитал.
Конференция, в которой примут участие более 60 глав государств, высокопоставленные делегации из 200 стран и международных организаций, а также около 10 000 делегатов, будет посвящена реформированию мировой финансовой системы, повышению устойчивости долга и увеличению объемов инвестиций для устранения дефицита финансирования развития.
Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок выступит с ключевыми заявлениями на пленарных заседаниях и примет участие в круглом столе по активизации международного сотрудничества в целях развития, где он представит видение Вьетнама как активной, ответственной и ориентированной на реформы страны, приверженной принципам многосторонности и устойчивого развития.
Эта поездка последовала за визитом премьер-министра Санчеса во Вьетнам в апреле, который стал первым визитом главы испанского правительства с момента установления дипломатических отношений в 1977 году. Миссия Хо Дык Фока направлена на продвижение совместного заявления, принятого в ходе этого визита, и на развитие сотрудничества в таких областях, как экономика, финансы, инфраструктура, экологически чистые и возобновляемые источники энергии, железнодорожный транспорт, логистика, городское планирование, цифровая трансформация, морская экономика, переработка сельскохозяйственной продукции и туризм. Ожидается, что конкретные и практические результаты, достигнутые в ходе поездки, проложат путь к превращению двусторонних отношений во всеобъемлющее стратегическое партнерство, заявил посол Доан Тхань Шонг.
Важным событием поездки станет встреча Хо Дык Фока с президентом Каталонии - вторая подобная встреча с момента визита вьетнамского президента Нгуен Минь Чиета в 2009 году. Взаимодействие с Каталонией, второй по величине экономикой Испании на северо-востоке страны, как ожидается, будет способствовать укреплению двусторонних отношений как на национальном, так и на местном уровнях.
Посол Доан Тхань Шонг охарактеризовал вьетнамско-испанские отношения как вступившие в «новую, более глубокую и содержательную фазу» после визита президента Санчеса.
Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество остается основой партнерства, при этом обе страны развивают такие перспективные отрасли, как инновации, искусственный интеллект (ИИ), полупроводники, цифровой трансформации, возобновляемые источники энергии, транспортная инфраструктура, железные дороги, городской транзит, морские порты и авиация - сильные стороны Испании соответствуют потребностям Вьетнама. Культурные обмены и туризм также процветают благодаря растущему числу испанских туристов, прибывающих во Вьетнам.
Две страны готовятся провести первую сессию Совместного комитета по экономике, торговле и инвестициям в 2025 году, чтобы использовать преимущества своих взаимодополняющих экономик. Вьетнам также планирует направить в Испанию техническую рабочую группу для изучения транспортной инфраструктуры и поиска инвестиционных возможностей.