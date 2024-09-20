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Рабочая поездка высшего руководителя страны в США имеет большое значение
Поездка совпадает с первой годовщиной всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран и проходит в период подготовки обеих сторон к 30-летию дипломатических отношений в 2025 году.
Поэтому для обеих стран это важная возможность оглянуться на пройденный путь и обменяться мнениями о положительном опыте и уроках в отношениях между странами.
Поскольку США готовятся к выборам и вскоре произойдет смена руководства, результаты поездки То Лама помогут сохранить и закрепить динамику развития вьетнамско-американских отношений в ближайшие годы, а также будут способствовать укреплению мира, сотрудничества и прогресса в регионе и во всем мире, подчеркнул Нгуен Куок Зунг.
В США у То Лама будет насыщенная рабочая программа, включающая в себя ряд встреч и взаимодействий с лидерами, друзьями в администрации США, деловыми кругами, учеными и вьетнамцами, проживающими в стране. В частности, он будет председательствовать на мероприятии, посвященном одному году двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития, а также 30-летию дипломатических отношений. Он также выступит с важной политической речью в Колумбийском университете. Кроме того, многие члены его окружения примут участие в двусторонних мероприятиях с американскими партнерами во время этого визита.
Говоря об отношениях Вьетнама и США, дипломат отметил, что за прошедший более чем год после того, как обе стороны повысили статус партнерства до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития, их ведомства активно продвигали сотрудничество по всем 10 основным направлениям новой структуры отношений, а также прилагали настойчивые усилия для сокращения разногласий и укрепления взаимопонимания. Ключевые области сотрудничества, такие как политика и дипломатия, торговля и инвестиции, наука и техника, образование и подготовка кадров, оборона и безопасность, а также обмены между людьми, все более углубляются и становятся более эффективными и содержательными.
США продолжают выделять ресурсы для поддержки Вьетнама в таких приоритетных областях, как ликвидация последствий войны, энергетический переход и борьба с эпидемиями. Они также оперативно оказывают помощь правительству и народу Вьетнама в трудные времена, например, при ликвидации последствий тайфуна Яги.
Отметив, что впереди еще много трудностей и проблем, посол выразил уверенность, что благодаря достигнутым результатам, значительному потенциалу и решимости обеих сторон, двусторонние отношения находятся на правильном пути и достигнут многих позитивных вех в следующие 30 лет и далее, отвечая интересам двух народов и внося вклад в продвижение мира, сотрудничества и общего прогресса во всем мире.