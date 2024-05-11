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Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека одобрила национальный доклад Вьетнама по УПО

Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО) Совета ООН по правам человека 10 мая приняла национальный доклад Вьетнама в рамках 4-го цикла УПО Совета ООН по правам человека. В докладе рабочей группы были приняты к сведению национальный доклад Вьетнама, содержание диалога, состоявшегося 7 мая, и 320 рекомендаций, представленных 133 странами.

Рекомендации охватывали многие области, включая совершенствование правовой системы, политику в области прав человека, содействие программам социально-экономического развития, сокращение масштабов нищеты, обеспечение прав уязвимых групп населения, поддержку этнических меньшинств, обеспечение гендерного равенства, права детей, право на образование, право на свободу религии и вероисповедания, право на свободу слова, права человека и бизнеса, права человека и изменение климата, участие в ряде международных конвенций по правам человека и сотрудничество с механизмами Совета безопасности ООН, среди прочего.

Выступая на сессии утверждения, заместитель министра иностранных дел Вьетнама До Хунг Вьет подтвердил важность механизма УПО, заявив, что выполнение рекомендаций УПО на протяжении всех циклов обзора поддерживает усилия Вьетнама по продвижению и защите прав человека.
Он подтвердил, что Вьетнам внимательно изучит рекомендации и объявит позицию страны по ним до 57-й сессии Совета ООН по правам человека.
Вьетнам желает укреплять сотрудничество со странами, партнерами и связанными сторонами в соответствии со своим принципом в течение 2023-2025 годов в качестве члена Совета безопасности ООН, который заключается в “Уважении и понимании, диалоге и сотрудничестве, всех правах человека для всех людей”, - сказал заместитель министра иностранных дел.

В ближайшее время Министерство иностранных дел, а также министерства и ведомства, входящие в рабочую группу по УПО Вьетнама, рассмотрят, оценят и представят рекомендации премьер-министру относительно позиции страны в отношении рекомендаций, которые будут объявлены в преддверии 57-й сессии Совета безопасности ООН, намеченной на октябрь этого года.

Ожидается, что в ходе 57-й сессии Совета ООН по правам человека официально утвердит отчет о результатах обзора УПО по Вьетнаму.

ИЖВ/ВИА

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