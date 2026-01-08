Пять новых нематериальных культурных наследий Вьетнама

Эти пять объектов, расположенные в провинциях Хынгйен, Ниньбинь и Нгеан, официально внесены в Национальный перечень нематериального культурного наследия Вьетнама приказом Министра культуры, спорта и туризма.

Пожилые жители воспроизводят обрядовые действия на фестивале нового риса народа Мыонг (Фото: ВИА)

В частности, Министерство культуры, спорта и туризма внесло в Национальный перечень нематериального культурного наследия следующие объекты: Народные знания и традиционные ремесла: “Знания о выращивании и переработке лонгань Хынгйен” в кварталах Хонгчау и Соннам, общинах Танхынг, Хоайчау, Чьеу-вьет-вуонг, Тьенлы, провинция Хынгйен.

Ранее, 22 октября 2025 года, Канцелярия правительства направила научное досье “Народные знания о выращивании и переработке лонгань Хынгйен” в ЮНЕСКО для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Кроме того, Министерство культуры, спорта и туризма внесло в Национальный перечень нематериального культурного наследия следующие объекты: Традиционный фестиваль: “Фестиваль нового риса у народа Мыонг” (Ниньбинь); Социальные обычаи и верования: “Традиционная свадьба народа Мыонг” (Ниньбинь); Народные знания: “Знания о приготовлении блюд из угря” (Нгеан); Традиционный фестиваль: “Фестиваль храма Майбанг”, квартал Куало, провинция Нгеан.

Председатели Народных комитетов на местах, где расположены объекты, внесенные в Национальный перечень нематериального культурного наследия, в пределах своих полномочий осуществляют государственное управление в соответствии с законодательством о культурном наследии.