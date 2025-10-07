Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Пять десятилетий вьетнамско-кот-дивуарской дружбы

На протяжении последних полувека традиционная дружба между Вьетнамом и Республикой Кот-д’Ивуар укреплялась и последовательно развивалась по многим направлениям, принося ощутимые результаты.
  10 июля 2025 года в здании Министерства иностранных дел, африканской интеграции и дел иворийцев за рубежом Кот-д’Ивуара состоялся семинар по вопросам экономической политики и сотрудничества между Вьетнамом и Кот-д’Ивуаром с участием почти 200 делегатов. Фото: ВИА  
Пять десятилетий поступательного развития отношений

Вьетнам и Кот-д’Ивуар установили дипломатические отношения 6 октября 1975 года. В последние годы обе страны активизировали обмен делегациями с целью продвижения двустороннего сотрудничества.

Во время официального визита заместителя председателя Национального собрания Вьетнама Ву Хонг Тханя в Кот-д’Ивуар, состоявшегося с 9 по 12 июля, он провёл переговоры со своим коллегой Уа Мела Гастоном. Обе стороны выразили стремление сделать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество более эффективным и содержательным. Наряду с традиционными направлениями, экспортом и импортом кешью и риса, стороны договорились, что государственные органы управления должны стимулировать предприятия к обмену информацией, участию в выставках и ярмарках в обеих странах, а также к расширению сотрудничества в таких областях, как текстильная и обувная промышленность, производство строительных материалов, электротехнического оборудования и продукции Халяль. Кроме того, стороны пришли к согласию активизировать трёхстороннее сотрудничество в сфере сельского хозяйства и развивать двусторонние связи в банковской сфере.

На многосторонних площадках обе страны неизменно оказывают друг другу поддержку, особенно в Организации Объединённых Наций, Международной организации Франкофонии и Движении неприсоединения. Кот-д’Ивуар поддержал выдвижение кандидатур Вьетнама в Совет ООН по правам человека (на периоды 2014–2016 и 2023–2025 годов) и в Совет Безопасности ООН (на 2020–2021 годы). Со своей стороны, Вьетнам готов выступать мостом для Кот-д’Ивуара в развитии сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и выражает надежду, что африканская страна продолжит поддерживать развитие сотрудничества между Вьетнамом и Африкой в рамках Африканского союза (АС) и Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Положительная динамика экономического и торгового сотрудничества

В настоящее время Кот-д’Ивуар является вторым по величине торговым партнёром Вьетнама в Африке. С 2015 года двусторонняя торговля стремительно развивается, главным образом благодаря импорту Вьетнамом необработанных орехов кешью и хлопка, а также поставкам риса из Вьетнама в Кот-д’Ивуар. Товарооборот между двумя странами достиг 1,22 миллиарда долларов США в 2024 году и составил 1,2 миллиарда долларов за первые восемь месяцев 2025 года.

В ближайшей перспективе стороны договорились содействовать более широкому доступу товаров обеих стран на рынки друг друга, активизировать обмен информацией, продвижение торговли и инвестиций, а также укреплять связи между ассоциациями и предприятиями.

Сельское хозяйство остаётся приоритетным направлением сотрудничества для Вьетнама, который рассчитывает на сохранение стабильных и крупных поставок сырья кешью из Кот-д’Ивуара. Вьетнам, со своей стороны, готов сотрудничать в улучшении сортов и повышении урожайности орехов кешью, а также расширять обмен в других отраслях, где имеет преимущества, таких как рыболовство, производство удобрений, текстильная и обувная промышленность, товары народного потребления, строительные материалы, машиностроение и электротехническое оборудование.

Помимо экономического взаимодействия, обе страны стремятся укреплять сотрудничество в области высшего образования, подготовки кадров в сфере информационных технологий, а также в культурных и гуманитарных обменах, особенно среди молодёжи, чтобы углубить взаимопонимание и укрепить дружбу. Ярким примером культурных связей служит то, что тысячи молодых жителей Кот-д’Ивуара занимаются традиционными вьетнамскими боевыми искусствами, в то время как вьетнамская община численностью около 300 человек, проживающая в Кот-д’Ивуаре, хорошо интегрировалась в местное общество и активно вносит вклад в развитие кулинарии, ремёсел и сферы услуг.

Отмечая 50-летие установления дипломатических отношений

2025 год знаменует собой 50-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Кот-д’Ивуаром. В честь этой знаменательной даты Посольство Вьетнама в Марокко, которое одновременно осуществляет аккредитацию в Кот-д’Ивуаре, совместно организовало торжественное мероприятие и культурную программу в Абиджане 11 июля.

Выступая на церемонии, посол Вьетнама Ле Ким Куи подчеркнул, что за прошедшие пять десятилетий двусторонние отношения строились на основе взаимного уважения, дружбы и плодотворного сотрудничества.

Эварист Коффи Япи, генеральный секретарь Министерства иностранных дел, африканской интеграции и дел иворийцев за рубежом Кот-д’Ивуара, отметил, что обе страны последовательно укрепляли тесное партнёрство. Начавшись с политического сотрудничества, оно со временем расширилось до экономической сферы и сегодня обогащается активными культурными и гуманитарными обменами. Он подчеркнул, что 50-летний юбилей стал возможностью отдать дань уважения живой и тёплой дружбе, полной перспектив на многие десятилетия вперёд.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

