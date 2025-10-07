Пять десятилетий вьетнамско-кот-дивуарской дружбы

10 июля 2025 года в здании Министерства иностранных дел, африканской интеграции и дел иворийцев за рубежом Кот-д’Ивуара состоялся семинар по вопросам экономической политики и сотрудничества между Вьетнамом и Кот-д’Ивуаром с участием почти 200 делегатов. Фото: ВИА