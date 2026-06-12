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Пять ведущих СМИ подписали соглашение о сотрудничестве с провинцией Тхайнгуен
Программа направлена на повышение эффективности информационной работы, продвижение имиджа провинции, её потенциала, конкурентных преимуществ и достижений в области развития.
В конференции со стороны центральных информационных и медийных органов приняли участие заместители заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами: Ле Куок Минь — главный редактор газеты «Нянзан», председатель Союза журналистов Вьетнама; Ву Вьет Чанг — генеральный директор ВИА; До Тьен Ши — генеральный директор Радио «Голос Вьетнама»; доцент, доктор Зыонг Чунг И — главный редактор журнала «Коммунист»; а также заместитель генерального директора Телевидения Вьетнама До Дык Хоанг.
Со стороны провинции Тхайнгуен в мероприятии приняли участие секретарь провинциального партийного комитета Чинь Суан Чыонг, председатель Народного комитета провинции Выонг Куок Туан, представители Постоянного состава провинциального партийного комитета, Народного совета и Народного комитета провинции.
Программа сотрудничества была подписана в условиях, когда Тхайнгуен вступает в новый этап развития, характеризующийся широкими возможностями и новыми требованиями к информационной и коммуникационной работе. Она стала продолжением многолетнего эффективного сотрудничества между провинцией Тхайнгуен, ВИА и ведущими национальными средствами массовой информации.
Как национальное информационное агентство, ВИА на протяжении многих лет сопровождало провинцию Тхайнгуен в информационной деятельности, оперативно освещая важнейшие решения и политику, достижения в социально-экономическом развитии, партийном строительстве и укреплении политической системы, а также популяризируя образ региона и его жителей среди отечественной и зарубежной аудитории.
Выступая на церемонии, секретарь провинциального партийного комитета Тхайнгуен Чинь Суан Чыонг отметил, что период 2026–2030 годов имеет особое значение для развития провинции после объединения административных единиц.
По его словам, в этот период Тхайнгуен сосредоточится на достижении цели стать центром высокотехнологичной промышленности, образования и подготовки кадров, инноваций и цифровой трансформации региона, а также будет активно развивать зелёную экономику, циркулярную экономику, экологический туризм, исторический и культурный туризм.
В этой связи информационная работа играет исключительно важную роль в распространении стремления к развитию, продвижении имиджа региона, привлечении инвестиций, формировании бренда провинции и укреплении общественного доверия.
Секретарь провинциального партийного комитета подчеркнул, что подписание программы сотрудничества между провинциальным партийным комитетом Тхайнгуен и пятью центральными медиаорганизациями на период 2026–2030 годов является важной вехой нового этапа развития и подтверждает ответственность, тесное взаимодействие и совместные усилия местных властей и средств массовой информации.
Провинция рассчитывает, что центральные СМИ будут уделять особое внимание освещению стратегических направлений развития Тхайнгуена, его потенциала и преимуществ после объединения, ключевых инвестиционных проектов и объектов стратегической инфраструктуры, вопросов партийного строительства и совершенствования политической системы, цифровой трансформации, развития туризма, чайной культуры, а также историко-революционного наследия зоны безопасности Вьетбак (АТК) и успешных моделей инновационного, зелёного и устойчивого развития.
На мероприятии Ле Куок Минь, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, главный редактор газеты «Нянзан» и председатель Союза журналистов Вьетнама, выразил уверенность, что под руководством провинциального партийного комитета и при масштабных инвестициях поставленные цели Тхайнгуена будут достигнуты в ближайшем будущем, а средства массовой информации продолжат сопровождать и поддерживать развитие провинции.
Председатель Союза журналистов Вьетнама также сообщил, что в преддверии 150-летия со дня рождения Хюнь Тхук Кханга — выдающегося патриота, деятеля культуры и исполняющего обязанности Президента Демократической Республики Вьетнам — Союз журналистов и ведущие СМИ планируют совместно с провинцией организовать научный семинар, посвящённый революционной журналистике Вьетнама, а также мероприятия в местах создания Союза журналистов Вьетнама и Школы журналистики имени Хюнь Тхук Кханга.
Согласно подписанной программе сотрудничества, стороны сосредоточат внимание на пропаганде руководящих принципов и линии Партии, политики и законодательства государства, а также результатов реализации Резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда и Резолюции I съезда партийной организации провинции Тхайнгуен на срок полномочий 2025–2030 годов.
Кроме того, будет усилено продвижение инвестиционного потенциала региона, преимуществ деловой среды, ключевых проектов, результатов цифровой трансформации, административной реформы, развития высокотехнологичной и зелёной промышленности, а также устойчивого развития провинции.
Одним из центральных направлений программы станет активное продвижение имиджа Тхайнгуена как «зелёного полюса роста, центра высокотехнологичной промышленности и пространства выдающегося историко-культурного и экологического наследия».
Благодаря системе внутренних и внешних, мультимедийных и многоязычных информационных продуктов ВИА и других центральных СМИ потенциал и преимущества провинции будут широко представлены отечественной и международной аудитории, что будет способствовать привлечению инвестиций, развитию туризма и укреплению позиций Тхайнгуена.
Стороны также договорились расширять сотрудничество в области цифровой трансформации СМИ и коммуникационных технологий, организовывать подготовку и повышение квалификации специалистов по созданию цифрового контента и мультимедийных коммуникаций для сотрудников информационных подразделений провинции Тхайнгуен.
Особое внимание будет уделяться координации информационной политики по возникающим вопросам местного значения в целях укрепления общественного консенсуса и содействия выполнению задач социально-экономического развития провинции.
До начала конференции её участники возложили благовония в Национальном историческом комплексе Школы журналистики имени Хюнь Тхук Кханга в деревне Бо Ра общины Дайфук провинции Тхайнгуен.