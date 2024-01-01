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Путь к устойчивому развитию архипелага Катба

Архипелаг Катба у побережья северного портового города Хайфон является крупнейшим известняковым архипелагом в стране, насчитывающим более 360 островов, включая остров Катба к югу от залива Халонг. После того как залив Халонг - архипелаг Катба недавно стал первым во Вьетнаме межпровинциальным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, задача обеспечения гармонии между сохранением архипелага и эксплуатацией связанных с ним экономических выгод стала стала серьезной заботой как местных властей, так и жителей.

Архипелаг Катба у побережья северного портового города Хайфон является крупнейшим известняковым архипелагом в стране, насчитывающим более 360 островов, включая остров Катба к югу от залива Халонг. Он также был признан ЮНЕСКО всемирным биосферным заповедником. Между тем, залив Халонг в соседней провинции Куангнинь дважды был внесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия в 1994 и 2000 годах.

Бывший заместитель председателя Народного комитета Хайфона доцент, доктор Дан Дык Хиеп заявил, что после признания ЮНЕСКО необходимо принять оперативные меры.

Он подчеркнул необходимость превращения туристической зоны Катба в высококачественный и авторитетный центр прибрежного туризма, удовлетворяющий потребности как внутренних, так и международных путешественников.

По его словам, необходимо определить приоритетность ряда проектов, включая строительство канатной дороги Каткхай - Катба и различных развлекательных и рекреационных объектов, отвечающих международным стандартам, а также содействие охране окружающей среды. Кроме того, городу необходимо внедрить чистые, экологичные виды транспорта на острове Катба.

Он также подчеркнул, что необходимо срочно разработать план действий и провести переговоры с властями Куангнинь о соответствующих инвестициях и использовании транспортной инфраструктуры и причальных зон в бухте Ланкха на архипелаге.

На встрече с местными избирателями в начале декабря вице-премьер Чан Лыу Куанг подчеркнул ответственность местных властей и жителей, поскольку Вьетнам обязуется строго соблюдать международные правила сохранения наследия.

Он сказал, что строительство и развитие туристических проектов на этих объектах должно соответствовать этим правилам.

ИЖВ/ВИА

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