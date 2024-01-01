НОВОСТИ
Путь к устойчивому развитию архипелага Катба
Архипелаг Катба у побережья северного портового города Хайфон является крупнейшим известняковым архипелагом в стране, насчитывающим более 360 островов, включая остров Катба к югу от залива Халонг. Он также был признан ЮНЕСКО всемирным биосферным заповедником. Между тем, залив Халонг в соседней провинции Куангнинь дважды был внесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия в 1994 и 2000 годах.
Бывший заместитель председателя Народного комитета Хайфона доцент, доктор Дан Дык Хиеп заявил, что после признания ЮНЕСКО необходимо принять оперативные меры.
Он подчеркнул необходимость превращения туристической зоны Катба в высококачественный и авторитетный центр прибрежного туризма, удовлетворяющий потребности как внутренних, так и международных путешественников.
По его словам, необходимо определить приоритетность ряда проектов, включая строительство канатной дороги Каткхай - Катба и различных развлекательных и рекреационных объектов, отвечающих международным стандартам, а также содействие охране окружающей среды. Кроме того, городу необходимо внедрить чистые, экологичные виды транспорта на острове Катба.
Он также подчеркнул, что необходимо срочно разработать план действий и провести переговоры с властями Куангнинь о соответствующих инвестициях и использовании транспортной инфраструктуры и причальных зон в бухте Ланкха на архипелаге.
На встрече с местными избирателями в начале декабря вице-премьер Чан Лыу Куанг подчеркнул ответственность местных властей и жителей, поскольку Вьетнам обязуется строго соблюдать международные правила сохранения наследия.
Он сказал, что строительство и развитие туристических проектов на этих объектах должно соответствовать этим правилам.