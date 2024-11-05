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Путь Вьетнама в ВТО: От экономической интеграции к глобальной торговой державе
Подписание Вьетнамом протокола о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в Женеве 7 ноября 2006 года и последующее вступление в организацию в качестве 150-го члена 11 января 2007 года ознаменовало поворотный момент в развитии страны. За последние 18 лет это членство укрепило позиции Вьетнама в глобальных цепочках создания стоимости, продемонстрировав его твердую приверженность международной экономической интеграции.
Важные вехи глобальной экономической интеграции
ВТО, созданная 1 января 1995 года, является единственным международным органом, регулирующим правила глобальной торговли. На 165 стран-членов, на долю которых приходится более 90% мировой торговли, приходится основная миссия организации - содействие справедливой и свободной торговле между странами, снижение торговых барьеров и поддержка экономического развития членов организации.
Организация работает в рамках шести ключевых соглашений, охватывающих торговлю товарами, услугами, правами интеллектуальной собственности, урегулирование споров, обзоры торговой политики и протоколы о создании ВТО.
Основополагающие принципы ВТО - недискриминация, прозрачность и справедливость - побуждают государства-члены открывать свои рынки и давать возможность отечественному бизнесу конкурировать на международном уровне. Развитие ВТО также подтолкнуло ее членов к устойчивому развитию, совершенствованию правовой базы и завершению экономической и финансовой системы в соответствии с требованиями международной интеграции.
Путь Вьетнама к членству в ВТО длился более десяти лет, с 1995 по 2006 год, и потребовал сложных двусторонних и многосторонних переговоров. Перед вступлением в ВТО страна провела значительные правовые реформы и реструктуризацию экономики, чтобы соответствовать требованиям ВТО.
Подписание страной протокола о вступлении в ВТО в Женеве в 2006 году стало переломным моментом в ее международной экономической интеграции. Права и обязанности страны как члена ВТО вступили в силу 11 января 2007 года.
Решение о вступлении в ВТО не только открыло новую эру в международных торговых отношениях Вьетнама, но и создало значительные возможности для отечественного бизнеса. Членство в ВТО создает основу для проведения комплексных реформ экономической политики, расширения экспортных рынков и повышения конкурентоспособности Вьетнама. Однако этот процесс также бросает вызов вьетнамским предприятиям, требуя от них повышения качества продукции и лучшей подготовки к соответствию строгим стандартам международного рынка.
Укрепление позиций на региональной и международной арене
Усилия Вьетнама по открытию рынка, продвижению институциональных реформ и укреплению международного сотрудничества принесли свои плоды: исключительный рост торговли и значительные иностранные инвестиции способствовали улучшению экономического ландшафта страны, а также укреплению ее позиций на региональной и международной арене.
С момента вступления в ВТО страна добилась значительных торговых успехов. Ее экспортные доходы выросли с более чем 48 миллиардов долларов США в 2007 году до более чем 371 миллиарда долларов США в 2022 году.
Вьетнам стал важным игроком в мировой торговле и в настоящее время входит в число 20 ведущих торговых экономик мира. Страна сохраняет положительное сальдо торгового баланса уже восемь лет подряд, увеличившись с 1,77 миллиарда долларов США в 2016 году до более чем 28 миллиардов долларов США в 2023 году.
В настоящее время в экспорте преобладает продукция обрабатывающей промышленности и высокотехнологичные товары, на долю которых в 2023 году пришлось 85% общей стоимости экспорта. Телефоны, электронные компоненты, машины, оборудование и текстиль являются ключевыми статьями экспорта, способствуя торговому успеху страны и повышая конкурентоспособность отечественных компаний на международном рынке.
Членство в ВТО не только ускорило рост торговли Вьетнама, но и расширило его экономическое партнерство и диверсифицировало экспортный рынок. По состоянию на октябрь 2024 года Вьетнам подписал и осуществил 17 соглашений о свободной торговле, еще по двум ведутся переговоры. Несколько торговых пактов нового поколения, таких как Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом и Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, обеспечили Вьетнаму более широкий доступ к основным рынкам, повысив тем самым конкурентоспособность его экспорта.
По данным Главного статистического управления, наблюдается прогресс в торговых связях с ЕС, США, Японией, Республикой Корея и Китаем, что делает Вьетнам важным игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, вступление в ВТО сыграло важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну. В 2008 году в страну было вложено 36,6 млрд долларов США ПИИ, что в три раза больше, чем в предыдущем году. В 2023 году этот показатель составил 36,6 миллиарда долларов США, что укрепило позиции страны как ведущего инвестиционного направления в мире. Такие технологические гиганты, как Samsung, Intel, LG и Foxconn, открыли во Вьетнаме производственные базы и все глубже интегрируя страну в глобальные цепочки поставок.
Кроме того, вступление в ВТО подтолкнуло страну к активному реформированию правовой системы и экономических институтов с целью повышения прозрачности управления экономикой, улучшения делового климата и укрепления позиций на международном уровне.
По данным Всемирного экономического форума, за период с 2007 по 2017 год Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) Вьетнама поднялся на 13 позиций - с нижней половины рейтинга в верхнюю. В 2019 году его GCI улучшился на 10 позиций и занял 67-е место среди 141 страны.
Поскольку процесс интеграции принес стране определенные трудности, в том числе меры по защите торговли со стороны крупных рынков, таких как США и ЕС, эксперты предлагают Вьетнаму укрепить свои возможности по защите торговли, организовав обучение для чиновников и предприятий. Кроме того, по их словам, необходимо перейти от сборочного производства к производству с более высокой добавленной стоимостью, чтобы повысить конкурентоспособность страны и смягчить влияние международной торговой политики.