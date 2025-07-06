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Путь вдохновения вьетнамской предпринимательницы в Австралии
Именно этот разносторонний опыт сформировал у Наджи Чу креативное мышление и выдающиеся управленческие способности в бизнесе.
В 2007 году она приняла решение начать собственное дело в сфере общественного питания, открыв первый магазин Мисс Чу в Сиднее. Изначально Мисс Чу представлял собой сервис по доставке традиционных вьетнамских блюд — таких как спринг-роллы, жареные спринг-роллы и пельмени для мероприятий и ресторанов.
К 2009 году она расширила проект, превратив его в формат “tuckshop” — небольшой гастрономический киоск, где вьетнамская уличная еда подавалась в современном, креативном и молодёжном стиле. Мисс Чу быстро завоевал популярность и вырос в сеть ресторанов в Сиднее и Мельбурне, с амбициями выйти на международный уровень. Однако именно этот этап стал поворотным и непростым для Наджи Чу.
Её запомнили как первопроходца в использовании электровелосипедов для доставки и разработке собственного приложения для заказов, но вместе с тем она столкнулась с трудностями в финансовом управлении и операционной деятельности. В 2017 году Мисс Чу пришлось закрыть из-за финансовых проблем.
Не позволив неудаче сломить себя, Наджи Чу вернулась в гастрономический бизнес с новым проектом — рестораном Лади Чу, открытым в 2021 году в районе Поттс-Пойнт города Сидней. Лади Чу - это концепция, радикально отличающаяся от Мисс Чу: если Мисс Чу олицетворял уличную, молодёжную и доступную гастрономию, то Лади Чу — это изысканное сочетание вьетнамской и французской кухни, отражающее зрелость и глубокую художественную индивидуальность авторки.
Меню Лади Чу включает в себя такие блюда, как паровые булочки, гой куон, салат с рисовой лапшой, вьетнамский кофе, приготовленный во френч-прессе. Все блюда отличаются тщательной проработкой, свежими ингредиентами и эстетичной подачей. Этот ресторан — не просто место для гастрономического наслаждения, а также арт-пространство, где Наджи Чу выражает свою любовь к культуре и творчеству.
Помимо бизнеса, Наджи Чу известна как меценатка и активная сторонница женских инициатив и проектов. Сочетание предпринимательства, искусства и социальной деятельности создало образ многогранной личности: Наджи Чу — это не только бизнес-леди, но и влиятельная общественная фигура в вьетнамской диаспоре Австралии.