Пути превращения древней столицы Хюэ в привлекательное место на туристической карте Вьетнама

Цитадель Хюэ мерцает в ночи. Фото: ВИА

Обладая большим культурным наследием, Хюэ сегодня является привлекательным местом на туристической карте Вьетнама, однако это был трудный путь.

Спустя почти 30 лет после причисления этого места к объектам Всемирного культурного наследия человечества ЮНЕСКО (1993 г.), комплекс памятников древней столицы Хюэ прошел стадию аварийного спасения, перейдя в стадию стабильности и устойчивого развития.

В настоящее время центр сохранения памятников Хюэ разрабатывает проект по сохранению и развитию комплекса памятников Хюэ до 2030 года с видением до 2045 года, чтобы поддерживать ценность материальных и нематериальных наследий, ориентировать и создавать правовую основу для использования ресурсов культурного наследия.

Династия Нгуен (1802-1945 гг.) была последней феодальной династией Вьетнама, которая оставила потомству великую древнюю столицу Хюэ с множеством ценных памятников материального и нематериального культурного наследия.

Веха возрождения наследия

Директор Центра сохранения памятников Хюэ Хоанг Вьет Чунг отметил, что, пережив войны и тяжелые климатические условия в центральном регионе, комплекс памятников Хюэ сильно пострадал, а многие районы превратились в руины. Многие уникальные архитектурные сооружения в районе Ты Кам Тхань (Запретный город) были уничтожены бомбами. В районе Хоанг Тхань осталось всего 62 объектов по сравнению с более чем 130 в прошлом. В районе Кинь Тхань осталось всего 97 зданий, но они также находятся в сильно поврежденном состоянии.

В 1981 году, после его посещения в Хюэ, г-н Амаду Махтар М'Боу, в то время генеральный директор ЮНЕСКО, выступил с призывом сохранить культурное наследие Хюэ. Он подчеркнул, что наследие Хюэ находилось в опасности, стоя на краю пропасти разрушения и забвения. Только срочная спасательная операция усилиями правительства Вьетнама и международного сообщества может помочь Цитадели Хюэ выйти из этой ситуации.

В середине 1982 года была создана компания по управлению историческими и культурными реликвиями Хюэ, позже переименованная в Центр сохранения памятников Хюэ.

Спустя почти 30 лет, в Комплексе памятников Хюэ, который был признан ЮНЕСКО Всемирным культурным наследием человечества в области сохранения материальных культурных ценностей, восстановили и отремонтировали около 200 объектов. Кроме этого, правительство также переселило более 1.800 семьей жителей из зоны I, чтобы защитить реликвию.

Вступление в новый период

При совместной поддержке международного сообщества, национальное собрание, правительство, министерства, центральные отделы и провинция Тхыатхьен-Хюэ обратили внимание и обнародовали политику по созданию ресурсов для сохранения и развития ценности наследия Комплекса памятников Хюэ.

В Центре сохранения памятников Хюэ остаются все средства, полученные от продажи входных билетов, после вычета регулярных операционных расходов на реставрацию. Создание Фонда сохранения наследия Хюэ является решением для мобилизации ресурсов не только из бюджета, но и от организаций и частных лиц.

В ближайшее время Центр сохранения памятников Хюэ восстановит многие важные объекты в районе Цитадели Дай Ной.

Г-н Хоанг Вьет Чунг заявил, что самое сложное в реализации текущих проектов реставрации реликвий – это поиск и изучение исторических источников, которые послужат основой для реставрации памятнитков. Каждое архитектурное произведение Королевского дворца Хюэ содержит множество элементов наследия.

Наряду с этим, сохранению и развитию нематериальных культурных ценностей королевского двора династии Нгуен уделялось особое внимание, они систематически инвестировались и исследовались.

Все они становятся привлекательными туристическими продуктами, освещаемыми на фестивалях в Хюэ, и способствуют распространению ценностей наследия в современной жизни.



