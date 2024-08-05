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НОВОСТИ

Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК КПВ

Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием новым генеральным Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), государственный президент То Лам и президент России Владимир Путин. Фото: ВИA  
Вьетнамское информационное агентство с уважением представляет поздравительную телеграмму:

Уважаемый товарищ То Лам,
примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

Итоги пленума Центрального комитета КПВ в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, стали свидетельством признания Ваших заслуг в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене.

Высоко ценим Ваши усилия по укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Вьетнама, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Желаю Вам успехов в партийной и государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия.

С уважением,

Владимир Путин

ВИА/ИЖВ

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