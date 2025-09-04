Путешествие Вьетнама к независимости, миру, развитию

Фейерверк в Ханое в честь 80-летия Национального праздника. Фото: ВИA

Согласно статье, в 1945 году, когда вьетнамское революционное движение достигло своего пика, народ поднялся и вернул себе власть в ходе Августовской революции. 2 сентября 1945 года в Ханое президент Хо Ши Мин провозгласил независимость страны, положив начало Демократической Республике Вьетнам — первому рабоче-крестьянскому государству в Юго-Восточной Азии.

В 1986 году VI всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама принял историческую резолюцию, положившую начало программе «Доймой» (обновление) — всеобъемлющему курсу реформ, направленных на преобразование централизованно планируемой экономики в рыночную, ориентированную на социализм. Программа стимулировала частное предпринимательство, предоставила автономию фермерам, способствовала открытости экономики, расширила международные связи и заложила курс на политику дружбы со всеми странами, независимо от их политической системы.

За почти четыре десятилетия реализации политики «Доймой» Вьетнам превратился в динамично развивающуюся страну, глубоко интегрированную в мировой политический и экономический ландшафт. В настоящее время Вьетнам поддерживает дипломатические отношения со 194 странами и установил стратегические партнёрства с десятками из них. Страна является активным и ответственным членом более чем 70 международных организаций.

В период с 1986 по 2024 год экономика Вьетнама росла в среднем на 6–7 % в год: ВВП увеличился с 8 млрд долларов США до 476,3 млрд долларов США, то есть почти в 60 раз. ВВП на душу населения вырос с менее чем 74 долларов США до 4700 долларов США, увеличившись в 63 раза. С 1987 по 2025 год общий объём прямых иностранных инвестиций из 151 страны и территории составил почти 520 млрд долларов США.

С 2024 года партия определила, что страна вступает в новый этап развития — решающую «эру подъёма», главная цель которой состоит в преодолении «ловушки среднего дохода». Планируется, что к 2030 году Вьетнам станет страной с высоким уровнем дохода и современной промышленной базой, а к 2045 году — высокоразвитым государством. В первой половине 2025 года для достижения этих целей были проведены масштабные административные реформы: количество министерств и центральных ведомств сокращено с 22 до 17, 63 административные единицы провинциального уровня объединены в 34, по всей стране создана двухуровневая система местного управления. Эти меры позволили оптимизировать аппарат и сократить около 100 000 должностей в органах государственной службы и управления.

Наука, технологии, инновации и цифровая трансформация определены как «стратегические прорывы», частный сектор признан главной движущей силой экономики. Переход к «зелёной» энергетике рассматривается как неизбежная тенденция: к 2030 году доля возобновляемых источников энергии должна составить 28–36 % ВВП, а к 2050 году — 75 %. К этому же сроку правительство намерено обеспечить всеобщее бесплатное медицинское обслуживание.

В статье также подчёркивается значительный потенциал развития вьетнамско–иранских отношений. Вьетнам выразил готовность расширять сотрудничество с Ираном во всех сферах — от политики и экономики до культуры и межличностных обменов.



