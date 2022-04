Пунктуальность вьетнамских авиакомпаний достигла 95,5% в первом квартале

За этот период шесть вьетнамских авиакомпаний выполнили 58.302 рейса, что почти на 25% меньше, чем в прошлом году.

Bamboo Airways заняла первое место с 96,6% своих пунктуальных рейсов, Vietnam Airlines и Pacific Airlines заняли второе и третье места с показателями своевременности (OTP) 96% и 95,7% соответственно, а показатель OTP Vietjet Air составил 94,4%.

По данным CAAV, Bamboo Airways также является перевозчиком с самым низким уровнем задержек рейсов среди трех крупных авиакомпаний Вьетнама: 3,4%, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году, в то время как у Vietnam Airlines и Vietjet Air было 4% и 5,6% соответственно.

Общий уровень задержек рейсов в этом секторе за первые три месяца 2021 года составил 4,5%, что на 7,3% меньше, чем за тот же период. Между тем, показатель отмененных рейсов отечественных авиаперевозчиков в этот период составил 1,3%, увеличившись в годовом исчислении на 1,1%. Vietnam Airlines лидирует в отрасли, отменив 2,7% рейсов.

Основными причинами, приводящими к задержке рейсов авиакомпаний, являются задержка обратных рейсов, плохое управление, а также оборудование и услуги в аэропорту.

В первом квартале этого года внутренние и международные маршруты были восстановлены, чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки. После возобновления регулярных международных рейсов и открытия страны для иностранных туристов в середине марта авиакомпании увеличили частоту полетов на многих маршрутах.

С конца марта Vietnam Airlines планирует увеличивать количество международных рейсов каждую неделю и расширять свою деятельность на такие рынки, как Сингапур, Китай, Япония, Республика Корея (РК), а также на внутренние маршруты для удовлетворения рыночного спроса.

Vietjet Air стремится увеличить частоту многих международных маршрутов, соединяющих Вьетнам с Республикой Казахстан, Китайским Тайбэем, Японией, Сингапуром и Таиландом.

Представитель Bamboo Airways сообщил, что для удовлетворения растущих потребностей клиентов в поездках в новых условиях авиакомпания развивает сеть рейсов во многие страны мира.