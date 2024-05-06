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Прямая трансляция телепередачи, посвященной 70-летию победы при Дьенбьенфу
Благодаря телевизионным видеороликам и рассказам очевидцев истории, программа позволила зрителям окунуться в незабываемые воспоминания о кампании семидесятилетней давности.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь и официальные лица вручили цветы и знаки отличия бывшим солдатам, пионерам и фронтовикам, участвовавшим в кампании Дьенбьенфу.
Победа при Дьенбьенфу 7 мая 1954 года заставила французских колонизаторов сесть за стол переговоров и подписать Женевские соглашения о прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае в июле 1954 года, положив конец длительному французскому колониальному правлению и возвестив о начале нового этапа революции в Индокитае. Это была великая и чрезвычайно значимая победа в истории Вьетнама.
Согласно Женевским соглашениям, впервые французское правительство и каждое государство, участвовавшее в Женевской конференции, обязались уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Вьетнама и категорически не вмешиваться во внутренние дела страны. Французские войска должны были быть выведены, пока Северный Вьетнам полностью освобожден, а также необходимо было приступить к строительству социализма и стать большим и прочным тылом для жителей Юга, чтобы продвигаться вперед в борьбе за национальное освобождение и воссоединение.