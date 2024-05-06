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Прямая трансляция телепередачи, посвященной 70-летию победы при Дьенбьенфу

Вьетнамское телевидение (VTV) провело 5 мая прямую трансляцию телепередачи в пяти местах по всей стране, посвященную 70-летию победы при Дьенбьенфу (7 мая 1954 - 2024 гг.).
  Музыкальное представление в рамках телевизионного шоу в городе Дьенбьенфу, провинция Дьенбьен, 5 мая. Фото: ВИA  
Среди них - двор перед монументом Победы Дьенбьенфу на холме D1 в северо-западной провинции Дьенбьен, площадь Бадинь в Ханое, площадь Ламшон в центральной провинции Тханьхоа, общинный дом Конклор в провинции Контум на Центральном нагорье и памятное место флагштока Тхунгы в Хошимине. Все они сыграли важную роль в кампании Дьенбьенфу и истории Вьетнама.Среди присутствующих были премьер-министр Фам Минь Тьинь, исполняющая обязанности президента государства Во Тхи Ань Суан, постоянный заместитель председателя Национального собрания Чан Тхань Ман, постоянный член секретариата ЦК партии, заведующая Организационным отделом ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, которая также возглавляет центральный руководящий комитет по празднованию крупных юбилеев и важных исторических событий в 2023 - 2025 годах.

Благодаря телевизионным видеороликам и рассказам очевидцев истории, программа позволила зрителям окунуться в незабываемые воспоминания о кампании семидесятилетней давности.

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь и официальные лица вручили цветы и знаки отличия бывшим солдатам, пионерам и фронтовикам, участвовавшим в кампании Дьенбьенфу.

Победа при Дьенбьенфу 7 мая 1954 года заставила французских колонизаторов сесть за стол переговоров и подписать Женевские соглашения о прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае в июле 1954 года, положив конец длительному французскому колониальному правлению и возвестив о начале нового этапа революции в Индокитае. Это была великая и чрезвычайно значимая победа в истории Вьетнама.

Согласно Женевским соглашениям, впервые французское правительство и каждое государство, участвовавшее в Женевской конференции, обязались уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Вьетнама и категорически не вмешиваться во внутренние дела страны. Французские войска должны были быть выведены, пока Северный Вьетнам полностью освобожден, а также необходимо было приступить к строительству социализма и стать большим и прочным тылом для жителей Юга, чтобы продвигаться вперед в борьбе за национальное освобождение и воссоединение.

ВИА/ИЖВ

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