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Прошло заседание подкомитета по подготовке документов к всевьетнамскому съезду 14-го созыва КПВ
Проект был разработан на основе подробного плана, одобренного на 9-м пленуме Центрального комитета КПВ 13-го созыва.
На заседании член Политбюро, директор национальной политической академии имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг представил отчет редакционной коллегии по проекту политического доклада. Затем члены Подкомитета по подготовке документов к всевьетнамскому съезду 14-го созыва КПВ обсудили проект политического доклада.
В своем заключительном слове генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам высоко оценил активный и ответственный рабочий дух редакционной группы, которая завершила работу над проектом 6-го политического отчета и представила его подкомитету. Члены подкомитета, в целом, согласились с содержанием документа и оценили, что качество представленного на этот раз проекта политического доклада значительно улучшилось. В частности, содержание, обобщающее 40 лет осуществления дела обновления страны «доймой», представлено кратко и ясно, демонстрируя очень серьезный прием комментариев со стороны редакционной коллегии.
Отметив, что впереди предстоит все еще очень большая работа, а время истекает, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам попросил подкомитет, постоянное бюро подкомитета и редакционную группу ускориться, внимательно изучить выпущенные документы, воспользоваться участием и вкладом бывших руководителей, интеллектуалов, исследователей, уделяя особое внимание использованию результатов отечественных и международных научных исследований, передового опыта, новых моделей на практике, особенно практик более 40 лет обновления страны, чтобы продолжать совершенствовать, дополнять и редактировать документы.
В связи с приближением 10-го пленума Центрального комитета КПВ необходимо приложить максимум усилий, чтобы продолжить доработку проекта и представить его на рассмотрение. Подкомитет, его постоянные члены и редакционная группа должны продолжать тесную координацию с другими подкомитетами и редакционными группами, чтобы завершить эту чрезвычайно важную работу с высоким качеством и в срок, добавил генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам.