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Прошло заседание подкомитета по подготовке документов к всевьетнамскому съезду 14-го созыва КПВ

27 августа в здании ЦК КПВ генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам, глава Подкомитета по подготовке документов к всевьетнамскому съезду 14-го созыва КПВ, председательствовал на 2-м заседании Подкомитета, на котором обсуждался проект политического доклада, который будет представлен съезду.
  Генеральный секретарь партии, президент штата То Лам (в центре) выступает на заседании подкомитета по документам всевьетнамского съезда КПВ 14-го созыва 27 августа. Фото: ВИA  
В мероприятии приняли участие премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и постоянный член секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонг.

Проект был разработан на основе подробного плана, одобренного на 9-м пленуме Центрального комитета КПВ 13-го созыва.

На заседании член Политбюро, директор национальной политической академии имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг представил отчет редакционной коллегии по проекту политического доклада. Затем члены Подкомитета по подготовке документов к всевьетнамскому съезду 14-го созыва КПВ обсудили проект политического доклада.

В своем заключительном слове генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам высоко оценил активный и ответственный рабочий дух редакционной группы, которая завершила работу над проектом 6-го политического отчета и представила его подкомитету. Члены подкомитета, в целом, согласились с содержанием документа и оценили, что качество представленного на этот раз проекта политического доклада значительно улучшилось. В частности, содержание, обобщающее 40 лет осуществления дела обновления страны «доймой», представлено кратко и ясно, демонстрируя очень серьезный прием комментариев со стороны редакционной коллегии.

Отметив, что впереди предстоит все еще очень большая работа, а время истекает, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам попросил подкомитет, постоянное бюро подкомитета и редакционную группу ускориться, внимательно изучить выпущенные документы, воспользоваться участием и вкладом бывших руководителей, интеллектуалов, исследователей, уделяя особое внимание использованию результатов отечественных и международных научных исследований, передового опыта, новых моделей на практике, особенно практик более 40 лет обновления страны, чтобы продолжать совершенствовать, дополнять и редактировать документы.

В связи с приближением 10-го пленума Центрального комитета КПВ необходимо приложить максимум усилий, чтобы продолжить доработку проекта и представить его на рассмотрение. Подкомитет, его постоянные члены и редакционная группа должны продолжать тесную координацию с другими подкомитетами и редакционными группами, чтобы завершить эту чрезвычайно важную работу с высоким качеством и в срок, добавил генеральный секретарь ЦК КПВ, президент То Лам.

ВИА/ИЖВ

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