Прошла церемония воскурения благовоний в честь прихода весны в императорской цитадели Тханлонг

Церемония воскурения благовоний проводится ежегодно с целью выражения благодарности предкам, королям, талантливым людми, внесшим вклад в развитие страны, и почитания традиционных ценностей Тханлонг-Ханой. Торжественно проводятся традиционные ритуалы, такие как церемония воскурения благовоний, церемония выдачи королевской печати, церемония жертвоприношения, процессия, барабанное выступление и танец дракона.



Программа началась с барабанного выступления, демонстрирующего героический дух Тханлонга-Ханоя с тысячелетней культурой, и танца дракона, которые возносят молитву о благоприятной погоде, хорошем урожае, процветании нации, благополучии людей,подтверждают боевой дух и традицию «Пьешь воду, помни об источнике».



Далее следовали церемония зажигания благовоний и церемония выдачи королевской печати во дворце Киньтхиен.



Со 9 февраля (2 января по лунному календарю) и по сей день императорскую цитадель Тханглонг посетили более 70 тысяч посетителей.