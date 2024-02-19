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Прошла церемония воскурения благовоний в честь прихода весны в императорской цитадели Тханлонг

18 февраля во дворце Киньтхиен в Императорской цитадели Тханглонг состоялась церемония воскурения благовоний в честь начала новой весны, организовананая Центром сохранения наследия Тханглонг-Ханой совместно с Обществом объектов культурного наследия Тханглонг-Ханой.

 

Церемония воскурения благовоний проводится ежегодно с целью выражения благодарности предкам, королям, талантливым людми, внесшим вклад в развитие страны, и почитания традиционных ценностей Тханлонг-Ханой. Торжественно проводятся традиционные ритуалы, такие как церемония воскурения благовоний, церемония выдачи королевской печати, церемония жертвоприношения, процессия, барабанное выступление и танец дракона.

Программа началась с барабанного выступления, демонстрирующего героический дух Тханлонга-Ханоя с тысячелетней культурой, и танца дракона, которые возносят молитву о благоприятной погоде, хорошем урожае, процветании нации, благополучии людей,подтверждают боевой дух и традицию «Пьешь воду, помни об источнике».

Далее следовали церемония зажигания благовоний и церемония выдачи королевской печати во дворце Киньтхиен.

Со 9 февраля (2 января по лунному календарю) и по сей день императорскую цитадель Тханглонг посетили более 70 тысяч посетителей.

ВИА/ИЖВ

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