Прошел 4-й Азиатско-Тихоокеанский водный форум

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции. Фото: ВИА

Конференция была организована правительством Японии с участием императора и премьер-министра Японии, многих глав и премьер-министров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Брунея, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Филиппин и Таиланда.

Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул беспрецедентный синергетический эффект глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19, стихийные бедствия, изменение климата, чрезмерная эксплуатация природных, в том числе водных ресурсов, что оставило огромные и многогранные последствия для сегодняшнего и будущих поколений, и требовало глобального подхода и решений.

В этом контексте Фам Минь Тьинь предложил три группы мер для развертывания в регионе. Во-первых, укреплять открытое, прозрачное, предметное и взаимовыгодное региональное и международное сотрудничество, совместно, серьезно и эффективно выполнять международные обязательства в отношении водных ресурсов, особенно Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций до 2030 года, Парижского соглашения и Обязательств, принятые на COP26 по изменению климата, Сендайской рамочной программы действий по снижению риска бедствий.

Во-вторых, Японии и развитым странам предлагается обратить внимание, поделиться опытом и поддержать развивающиеся страны в области финансов, технологий, управления, подготовки кадров, базовых исследований и план использования воды для эффективного управления, устойчивого использования и справедливого распределения водных ресурсов, уделять приоритетное внимание устойчивому управлению и защите экосистем с помощью решений, которые следуют природе, гармонируют с природой и сохраняют биоразнообразие, обеспечивать справедливость в решении вопросов, связанных с водой.

В-третьих, укреплять сотрудничество и поддерживать работу организаций и механизмов сотрудничества по управлению трансграничными речными бассейнами, таких как Международная комиссия по реке Меконг, уделять особое внимание продвижению комплексных решений, включая цифровую трансформацию, поощрение участия бизнеса и населения, содействие государственно-частному сотрудничеству, укрепление интеллектуального управления водными ресурсами...

Глава правительства Вьетнама также подтвердил, что за последнее время Вьетнам всегда активно участвовал и вносил свой вклад в общие усилия на всех уровнях международного сотрудничества, особенно со странами, имеющими с Вьетнамом общие источники воды, такими как Лаос, Камбоджа, Китай, в управлении, развитии, защите и устойчивом и эффективном использовании водных ресурсов рек для взаимной выгоды.

Пользуясь случаем, премьер-министр Вьетнама поблагодарил международных партнеров за ценную поддержку проектов сотрудничества по развитию инфраструктуры водных ресурсов.

Фам Минь Тьинь также подтвердил свою поддержку Декларации Кумамото, принятой правительством Японии на Конференции.

Азиатско-тихоокеанский водный саммит является инициативой бывшего премьер-министра Японии Рютаро Хасимото, выдвинутой на 4-м Глобальном водном форуме в 2006 г., который проводится каждые 2-3 года и посвящен различным аспектам проблемы водных ресурсов.



