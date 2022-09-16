Прочная основа для «взлета» Хайфона

Обзор города Хайфон. Фото: ВИА

Благодаря своим преимуществам и усилиям северный портовый город Хайфон уверенно продвигается вперед, чтобы стать ведущим населенным пунктом страны и образцовым городом в Азии, как и ожидало Политбюро.

По словам доцента, доктора Буй Тат Тханга, бывшего директора Института стратегии развития и председателя проекта по планированию Хайфона на период 2021–2030 гг. с перспективой до 2050 года, Хайфон был главным портовым городом, крупнейший в своем роде на севере.

Фам Хонг Минь, председатель порта Хайфон, сказал, что порт Хайфон был основан в 1874 году в колониальное время, играя важную роль в обеспечении национальной обороны и безопасности, выступая в качестве ворот к морю всего северного региона.

В настоящее время в Хайфоне 52 порта, из которых международный контейнерный терминал Хайфон в районе пристани Латьхуйен является первым современным глубоководным портом на севере. Порт, введенный в эксплуатацию 13 мая 2018 года, также входит в число 20 крупнейших глубоководных портов мира с пропускной способностью контейнеровозов в 132,9 тыс. DWT.

Он обслуживает прямые перевозки между северным регионом и странами Америки и Европы, помогая снизить затраты на логистику и увеличить возможности вьетнамского экспорта, стимулируя развитие системы глубоководных портов, а также логистическую деятельность в северном регионе.

Майор Доан Туан Хай, председатель компании «Международный контейнерный терминал Танканг Хайфонг», сказал, что глубоководный порт вместе с международным аэропортом Катба и шоссе Ханой-Хайфон способствует завершению торговой инфраструктуры между Хайфоном и другими провинциями, городами страны и мира. Эта система транспортной инфраструктуры также способствовала развитию импортно-экспортной деятельности и привлечению инвестиций, особенно прямых иностранных инвестиций (ПИИ), создавая движущую силу для развития портового города и стимулирования социально-экономического развития всех северных провинций.

Чтобы оптимизировать свои преимущества, в период 2021-2026 гг. город сосредоточился на трех экономических столпах: высокотехнологичная промышленность, морская портовая логистика, туризм и торговля.

В последние 5 лет Хайфон был ведущим городом в стране по привлечению ПИИ. В прошлом году город занял первое место в этой области, получив 5,5 млрд. долл. США.

Ле Чунг Киен, директор правления экономической зоны Хайфона, сказал, что на сегодняшний день город привлек более 870 проектов ПИИ из 42 стран и территорий с общим объемом инвестиций около 24 млрд. долл. США.

В рамках усилий по привлечению большего количества инвесторов в конце августа председатель Народного комитета Хайфона Нгуен Ван Тунг возглавил делегацию на конференции по продвижению инвестиций в Республике Корея. Сразу после этого Тунг напрямую работал с 50 предприятиями Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham), чтобы проинформировать их о сотрудничестве и инвестиционных возможностях в городе.

Между тем, число иностранных туристов в город также растет. По его словам, Хайфонг призвал к инвестициям многие крупные туристические фирмы, такие как Vingroup, Sungroup, Flamingo и Glixemco.

Наряду с экономическим развитием перспективы Хайфона значительно улучшились. На сегодняшний день город потратил более 1,2 трлн. донгов (50,84 млн. долл. США) на строительство 278 сельских сооружений.

Хайфон стремится добиться того, чтобы все местные районы были признаны сельскими районами нового стиля в течение этого года, и выполнить все критерии для образцовых сельских районов нового типа в 22 общинах, продолжая при этом строить 35 образцовых сельских общин нового типа.

Город также разработал планы по привлечению инвестиций для развития логистики и авиации. Правительство также рассматривает вопрос о строительстве прибрежной автомагистрали, соединяющей населенные пункты Ниньбинь, Тайбинь и Намдинь. По словам секретаря городского партийного комитета Чан Лыу Куанга, после завершения проекта у Хайфона появятся большие шансы на развитие.



