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Процесс производства чистых ингредиентов для пакетированного травяного чая TH true HERBAL

Для производства линейки травяных чайных пакетиков TH true HERBAL компания TH Group создала зону сырья под пологом леса, гарантируя, что потребителям будут доставлены самые лучшие и чистые продукты.
  Герой труда Тхай Хыонг – основатель компании TH Group, председатель Стратегического совета компании TH Group  

Коммуна Мыонглонг в районе Кишон провинции Нгеан расположена на высоте почти 1500 м над уровнем моря. Это место представляет собой горные массивы, принадлежащие хребту Чыонгшон. Место расположено недалеко от границы Вьетнама и Лаоса. Однако природа одарила Мыонглонг прохладным климатом, не подверженным влиянию лаосского ветра. Большинство населения составляют этнические хмонги.

Мало кто знает, что Мыонглонг – это «рай» для сотен драгоценных видов лекарственных трав во Вьетнаме.
Получив около 136 гектаров земли и территорию, где расположен Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг, акционерное общество лекарственных ингредиентов TH (TH Herbals) – членская компания TH Group, вложило средства в сохранение, размножение, посадку и предварительную обработку лекарственных препаратов.

В этом отдаленном высокогорном районе западного Нгеана эксперты и специалисты усердно работают над исследованием и сохранением драгоценных лекарственных растений...

«Я хочу разработать стратегию по использованию земли под пологом леса для крупномасштабной посадки эндемичных трав, предназначенных для производства вьетнамской продукции, экспортируемой во все страны мира. А затем предложить эту стратегию на рассмотрение и одобрение правительством (…). Предприятия смогут сочетать технологические достижения и науку управления для создания ценной продукции по наиболее разумным ценам. В ходе такого длительного процесса я очень рад возможности работать с людьми над защитой и эффективным использованием растительных ресурсов, выращенных под пологом леса, помогая людям устойчиво вырваться из бедности и двигаться к улучшению своей жизни», - сказала Герой труда Тхай Хыонг – основатель компании TH Group, председатель Стратегического совета компании TH Group

Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг является частью общего проекта по сохранению и развитию высококачественных медицинских ресурсов, связанного с устойчивым развитием. Также местная политика направлена на то, чтобы сделать лекарственные растения сильным фактором экономического развития района Кишон в частности и провинции Нгеан в целом.

Прямо на территории Центра компания TH Herbals построила участок по сбору и переработке трав, собранных в дикой природе и посаженных в буферной зоне под пологом леса.

«Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг является одним из первых подразделений по производству и закупке чистых лекарственных трав в этом районе, все процессы, от производства, обработки и консервации, ориентированы на защиту окружающей среды. Это предпосылка для производства продукции из чистых, безопасных и эффективных лекарственных трав ТН Herbals».

Директор Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг Лау Тьиа Лонг сказал, что ингредиенты, выращенные и приобретенные в Центре, входят в состав основных ингредиентов для изготовления пакетиков с травяным чаем, включая в себя Грибы ганодерма, Гиностемму пятилистную, Пассифлору фетиду, Периллу….

На все лекарственные травы, собранные естественным путем, имеются технические инструкции, а выращивание трав осуществляется по очень строгому процессу: от подготовки почвы до ухода за сбором и предварительной обработки на заводе.

В производственной деятельности TH Herbals всегда отдает приоритет созданию рабочих мест для местных. Они проходят курсы обучения современным методам ведения сельского хозяйства, навыкам фабричного производства. У этих работников повышаются способности и они легко адаптируются к современным требованиям производства.

В настоящее время в Центре работает более 20 сотрудников, среди которых местные женщины, аргоинженеры и фармацевты.

Лау Тьиа Лонг рассказал, что, когда был создан Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг, местные жители объединились с предприятиями, чтобы построить полуестественную зону выращивания лекарственных трав на окраине леса Мыонг Лонг, а также сформировать защитные леса и устойчивые территории медицинских материалов. Лау Тьиа Лонг подтвердил, что выращивание лекарственных растений не только помогает улучшить жизнь этнических меньшинств, но и способствует защите лесов.

В 6 часов утра к работе приступают сотрудники Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг: одни занимаются удалением сорняков, другие – рыхлением почвы и уходом за растениями.

На каждом этапе рабочие умело практикуются собирать и выращивать лекарственные травы.

«Мыонглонг по своей сути является местом, где растет множество ценных трав. По сути, мы возвращаем травы туда, где они родились. Наши травы соответствуют стандартам Global GAP, а в будущем они будут соответствовать европейским органическим стандартам и американским стандартам», - отметил герой труда Тхай Хыонг – основатель компании TH Group, председатель Стратегического совета TH Group.

После сбора лекарственные растения транспортируют на завод для промывки и предварительной обработки. Перед входом на завод рабочие надевают защитную одежду, перчатки и проводят дезинфекцию.

Каждый год период с мая по июль является пиковым для Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг, который производит и закупает лекарственные травы у жителей этого района. Нгуен Дык Кханг, агроинженер Центра, сказал, что лекарственные травы измельчают с соблюдением надлежащих процедур пищевой гигиены и безопасности перед транспортировкой в сушильную камеру.

Сушка лекарственных растений обеспечивает их качество и и длительное хранение. Сушильные машины, приобретенные компанией TH Herbals, имеют большую производительность и высокую скорость сушки, что позволяет экономить время и обеспечивать гигиену.

Помимо сохранения, размножения и выращивания лекарственных растений, Центр также закупает лекарственные травы у домохозяйств коммуны Мыонглонг.
По словам Лау Тьиа Лонга, большая часть лекарственных растений, привезенных сюда людьми, – это Гиностемма пятилистная и Грибы ганодерма. «Во время сезона сбора урожая люди естественным образом могут собирать до 50 кг Гиностеммы пятилистной или 80 кг Грибов ганодермы в день на продажи в Центр», – сказал Лау Тьиа Лонг.

В пиковые периоды сотрудникам Центра приходится работать сверхурочно, чтобы закупать у местных жителей, обрабатывать и упаковывать лекарственные растения.

Говоря об обеспечении качества исходных материалов, Лау Тьиа Лонг сообщил, что каждый год Центр организует для населения обучающие занятия по сохранению и размножению трав на закрепленной лесной территории, избегая разрушительной эксплуатации.

Сотрудники Центра руководят сбором и идентификацией качества продукции. Когда люди приносят продукцию в Центр, специалисты перед покупкой проверяют и оценивают её качество.

Так например, Лау И Ши, жительница коммуны Мыонглонг, принесла 86 кг грибов ганодермы, которые недавно собрала естественным путем, в Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг.
После покупки Грибы ганодермы будут классифицированы в зависимости от размера и характеристик, затем грибы многократно промоют для обеспечения полной чистоты продукта, а после нарежут ломтиками перед помещением в духовку для просушки.

Продукция после предварительной обработки и упаковки хранится на складе. Хранение продукции гарантируется при стандартной температуре и влажности. Товары имеют маркировку, конкретные адреса и четкое происхождение.

По словам инженера Нгуен Дык Кханга, предварительно обработанные продукты в Центре хранятся лишь короткое время, а затем транспортируются для переработки в чайные пакетики, поэтому они гарантированно имеют очень хорошее качество.

Можно сказать, что участок сырья и завод предварительной обработки являются тесным и незаменимым звеном, которое помогает пакетикам травяного чая TH true HERBAL иметь самые чистые и высококачественные ингредиенты.

Кроме того, чайные пакетики TH true HERBAL производятся на заводе, сертифицированном по стандарту ISO 22000:2018 для производства сухого чая, обработки и упаковки чайных пакетиков. Завод оснащена самой современной на сегодняшний день полностью автоматической линией по упаковке фильтровальных мешков, импортированной из Италии. Чай упакован в пакетики из фильтровальной бумаги, соответствующие европейским стандартам качества, обеспечивающие безопасность для здоровья потребителей.

Руководство и сотрудники Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг гордятся тем, что производят продукцию из чистого сырья, изготовленную своими руками. Чай из грибов ганодермы, чай из хризантемы и Пассифлоры фетиды, имбирный чай, чай из женьшеня, другие лекарственные травы и эфирные масла – это драгоценная квинтэссенция, которую жители Мыонглонг и компания TH Herbals хотят донести до потребителей.

Благодаря стратегической ориентации и широкому видению по развитию богатых и ценных растительных ресурсов, компания TH Group стала пионером экономического развития по двум направлениям: сохранению и сбору натуральных трав и выращиванию различных видов растений.

Кроме того, компания TH Group также планирует развернуть выращивание растений под пологом леса в северо-западных горных провинциях, таких как Шонла, Хазянг, Лайчау и провинциях Даклак, Контум и Ламдонг в Центральном нагорье. Натуральные ингредиенты исследуются для производства питательных напитков и экологически чистых продуктов питания, что соответствует тенденциям здорового питания для общественного здравоохранения и реализации стремления к разработке национальных продуктов, изготовленных.

26-го сентября компания TH Group выпустила пакетики с травяным чаем TH true HERBAL. Это уникальный продукт, содержащий травы с хорошими лечебными свойствами, помогающими улучшить здоровье. А именно:
- Травяной чай ТН true HERBAL из Грибов ганодермы и Гиностеммы пятилистной
- Травяной чай ТН true HERBAL из Мандарина и Хризантемы.
- Травяной чай TH true HERBAL из Периллы и Имбиря
- Травяной чай TH true HERBAL из Пассифлоры фетиды и Лотосового сердца.
Сырье для производства чая частично собирают и выращивают в Мыонглонге. Некоторые другие травы закупаются из многих источников сырья и также обеспечивают критерии чистого производства.


ИЖВ/ВИА

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