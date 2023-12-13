Процесс производства чистых ингредиентов для пакетированного травяного чая TH true HERBAL

Герой труда Тхай Хыонг – основатель компании TH Group, председатель Стратегического совета компании TH Group

Коммуна Мыонглонг в районе Кишон провинции Нгеан расположена на высоте почти 1500 м над уровнем моря. Это место представляет собой горные массивы, принадлежащие хребту Чыонгшон. Место расположено недалеко от границы Вьетнама и Лаоса. Однако природа одарила Мыонглонг прохладным климатом, не подверженным влиянию лаосского ветра. Большинство населения составляют этнические хмонги.



Мало кто знает, что Мыонглонг – это «рай» для сотен драгоценных видов лекарственных трав во Вьетнаме.

Получив около 136 гектаров земли и территорию, где расположен Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг, акционерное общество лекарственных ингредиентов TH (TH Herbals) – членская компания TH Group, вложило средства в сохранение, размножение, посадку и предварительную обработку лекарственных препаратов.



В этом отдаленном высокогорном районе западного Нгеана эксперты и специалисты усердно работают над исследованием и сохранением драгоценных лекарственных растений...



«Я хочу разработать стратегию по использованию земли под пологом леса для крупномасштабной посадки эндемичных трав, предназначенных для производства вьетнамской продукции, экспортируемой во все страны мира. А затем предложить эту стратегию на рассмотрение и одобрение правительством (…). Предприятия смогут сочетать технологические достижения и науку управления для создания ценной продукции по наиболее разумным ценам. В ходе такого длительного процесса я очень рад возможности работать с людьми над защитой и эффективным использованием растительных ресурсов, выращенных под пологом леса, помогая людям устойчиво вырваться из бедности и двигаться к улучшению своей жизни», - сказала Герой труда Тхай Хыонг – основатель компании TH Group, председатель Стратегического совета компании TH Group



Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг является частью общего проекта по сохранению и развитию высококачественных медицинских ресурсов, связанного с устойчивым развитием. Также местная политика направлена на то, чтобы сделать лекарственные растения сильным фактором экономического развития района Кишон в частности и провинции Нгеан в целом.



Прямо на территории Центра компания TH Herbals построила участок по сбору и переработке трав, собранных в дикой природе и посаженных в буферной зоне под пологом леса.



«Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг является одним из первых подразделений по производству и закупке чистых лекарственных трав в этом районе, все процессы, от производства, обработки и консервации, ориентированы на защиту окружающей среды. Это предпосылка для производства продукции из чистых, безопасных и эффективных лекарственных трав ТН Herbals».



Директор Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг Лау Тьиа Лонг сказал, что ингредиенты, выращенные и приобретенные в Центре, входят в состав основных ингредиентов для изготовления пакетиков с травяным чаем, включая в себя Грибы ганодерма, Гиностемму пятилистную, Пассифлору фетиду, Периллу….



На все лекарственные травы, собранные естественным путем, имеются технические инструкции, а выращивание трав осуществляется по очень строгому процессу: от подготовки почвы до ухода за сбором и предварительной обработки на заводе.



В производственной деятельности TH Herbals всегда отдает приоритет созданию рабочих мест для местных. Они проходят курсы обучения современным методам ведения сельского хозяйства, навыкам фабричного производства. У этих работников повышаются способности и они легко адаптируются к современным требованиям производства.



В настоящее время в Центре работает более 20 сотрудников, среди которых местные женщины, аргоинженеры и фармацевты.



Лау Тьиа Лонг рассказал, что, когда был создан Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг, местные жители объединились с предприятиями, чтобы построить полуестественную зону выращивания лекарственных трав на окраине леса Мыонг Лонг, а также сформировать защитные леса и устойчивые территории медицинских материалов. Лау Тьиа Лонг подтвердил, что выращивание лекарственных растений не только помогает улучшить жизнь этнических меньшинств, но и способствует защите лесов.



В 6 часов утра к работе приступают сотрудники Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг: одни занимаются удалением сорняков, другие – рыхлением почвы и уходом за растениями.



На каждом этапе рабочие умело практикуются собирать и выращивать лекарственные травы.



«Мыонглонг по своей сути является местом, где растет множество ценных трав. По сути, мы возвращаем травы туда, где они родились. Наши травы соответствуют стандартам Global GAP, а в будущем они будут соответствовать европейским органическим стандартам и американским стандартам», - отметил герой труда Тхай Хыонг – основатель компании TH Group, председатель Стратегического совета TH Group.



После сбора лекарственные растения транспортируют на завод для промывки и предварительной обработки. Перед входом на завод рабочие надевают защитную одежду, перчатки и проводят дезинфекцию.



Каждый год период с мая по июль является пиковым для Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг, который производит и закупает лекарственные травы у жителей этого района. Нгуен Дык Кханг, агроинженер Центра, сказал, что лекарственные травы измельчают с соблюдением надлежащих процедур пищевой гигиены и безопасности перед транспортировкой в сушильную камеру.



Сушка лекарственных растений обеспечивает их качество и и длительное хранение. Сушильные машины, приобретенные компанией TH Herbals, имеют большую производительность и высокую скорость сушки, что позволяет экономить время и обеспечивать гигиену.



Помимо сохранения, размножения и выращивания лекарственных растений, Центр также закупает лекарственные травы у домохозяйств коммуны Мыонглонг.

По словам Лау Тьиа Лонга, большая часть лекарственных растений, привезенных сюда людьми, – это Гиностемма пятилистная и Грибы ганодерма. «Во время сезона сбора урожая люди естественным образом могут собирать до 50 кг Гиностеммы пятилистной или 80 кг Грибов ганодермы в день на продажи в Центр», – сказал Лау Тьиа Лонг.



В пиковые периоды сотрудникам Центра приходится работать сверхурочно, чтобы закупать у местных жителей, обрабатывать и упаковывать лекарственные растения.



Говоря об обеспечении качества исходных материалов, Лау Тьиа Лонг сообщил, что каждый год Центр организует для населения обучающие занятия по сохранению и размножению трав на закрепленной лесной территории, избегая разрушительной эксплуатации.



Сотрудники Центра руководят сбором и идентификацией качества продукции. Когда люди приносят продукцию в Центр, специалисты перед покупкой проверяют и оценивают её качество.



Так например, Лау И Ши, жительница коммуны Мыонглонг, принесла 86 кг грибов ганодермы, которые недавно собрала естественным путем, в Центр сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг.

После покупки Грибы ганодермы будут классифицированы в зависимости от размера и характеристик, затем грибы многократно промоют для обеспечения полной чистоты продукта, а после нарежут ломтиками перед помещением в духовку для просушки.



Продукция после предварительной обработки и упаковки хранится на складе. Хранение продукции гарантируется при стандартной температуре и влажности. Товары имеют маркировку, конкретные адреса и четкое происхождение.



По словам инженера Нгуен Дык Кханга, предварительно обработанные продукты в Центре хранятся лишь короткое время, а затем транспортируются для переработки в чайные пакетики, поэтому они гарантированно имеют очень хорошее качество.



Можно сказать, что участок сырья и завод предварительной обработки являются тесным и незаменимым звеном, которое помогает пакетикам травяного чая TH true HERBAL иметь самые чистые и высококачественные ингредиенты.



Кроме того, чайные пакетики TH true HERBAL производятся на заводе, сертифицированном по стандарту ISO 22000:2018 для производства сухого чая, обработки и упаковки чайных пакетиков. Завод оснащена самой современной на сегодняшний день полностью автоматической линией по упаковке фильтровальных мешков, импортированной из Италии. Чай упакован в пакетики из фильтровальной бумаги, соответствующие европейским стандартам качества, обеспечивающие безопасность для здоровья потребителей.



Руководство и сотрудники Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг гордятся тем, что производят продукцию из чистого сырья, изготовленную своими руками. Чай из грибов ганодермы, чай из хризантемы и Пассифлоры фетиды, имбирный чай, чай из женьшеня, другие лекарственные травы и эфирные масла – это драгоценная квинтэссенция, которую жители Мыонглонг и компания TH Herbals хотят донести до потребителей.

Благодаря стратегической ориентации и широкому видению по развитию богатых и ценных растительных ресурсов, компания TH Group стала пионером экономического развития по двум направлениям: сохранению и сбору натуральных трав и выращиванию различных видов растений.



Кроме того, компания TH Group также планирует развернуть выращивание растений под пологом леса в северо-западных горных провинциях, таких как Шонла, Хазянг, Лайчау и провинциях Даклак, Контум и Ламдонг в Центральном нагорье. Натуральные ингредиенты исследуются для производства питательных напитков и экологически чистых продуктов питания, что соответствует тенденциям здорового питания для общественного здравоохранения и реализации стремления к разработке национальных продуктов, изготовленных.



26-го сентября компания TH Group выпустила пакетики с травяным чаем TH true HERBAL. Это уникальный продукт, содержащий травы с хорошими лечебными свойствами, помогающими улучшить здоровье. А именно:

- Травяной чай ТН true HERBAL из Грибов ганодермы и Гиностеммы пятилистной

- Травяной чай ТН true HERBAL из Мандарина и Хризантемы.

- Травяной чай TH true HERBAL из Периллы и Имбиря

- Травяной чай TH true HERBAL из Пассифлоры фетиды и Лотосового сердца.

Сырье для производства чая частично собирают и выращивают в Мыонглонге. Некоторые другие травы закупаются из многих источников сырья и также обеспечивают критерии чистого производства.



