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Профицит торгового баланса в сельском, лесном и рыбном хозяйстве за 9 месяцев увеличился на 22,5%
В сентябре экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, по оценкам, достиг 4,8 млрд долларов США, что на 2,7% меньше по сравнению с августом 2023 года и выше на 22% по сравнению с сентябрем 2022 года, в том числе группа сельскохозяйственной продукции составляет 2,45 млрд долларов США, что на 46,9% больше, чем в сентябре 2022 года; животноводство 45,3 млн долларов США, рост на 32,6%; лесная продукция – 1,28 млрд долларов США, рост на 7,3%; морепродукты 850 млн долларов США, рост на 0,8%.
За первые 9 месяцев 2023 года из-за резкого снижения стоимости экспорта некоторых основных продуктов общий экспортный оборот оценивается в 38,48 млрд долларов США, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них группа морепродуктов достигла 6,64 млрд долларов США, снизившись на 21,7%; лесная продукция 10,44 млрд долларов США, что на 20,6% меньше. Только в группе продукции сельского хозяйства и животноводства зафиксирован рост.
Однако экспортные цены некоторых сельскохозяйственных продуктов снижены, например: каучук снизился на 18,7%; чай снизился на 2,3%; орехи кешью снизились на 4,5%; перец снизился на 25,1%; маниока и продукты из маниоки снизились на 4,8%... Но экспортная цена на рис достигла в среднем 553 долларов США/тонну (иногда почти до 650 долларов США/тонну), увеличившись на 14%, а на кофе – 2.499 долларов США/тонну, увеличившись на 9,9%.
Что касается рынка, то за последние 9 месяцев стоимость экспорта продукции сельского, лесного хозяйства и рыболовства на азиатские рынки достигла 18,71 млрд долларов США, увеличившись на 4,9%; американские — 8,73 млрд долларов США, снизив на 22,5%; европейские – 4,17 млрд долларов США, снижение на 11,2%; африканские – 809 млн долларов США, рост на 18,8%; рынки Океании – 570 миллионов долларов США, снижение на 18,6%. Китай, США и Япония продолжают оставаться тремя крупнейшими экспортными рынками. Доля экспорта в Китай составила 22,1%, увеличившись на 13,8%; на долю США приходилось 20,7%, снижение на 22,6%, а на долю Японии приходилось 7,6%, снижение на 7,7%.
Что касается развития рынка для стимулирования потребления сельскохозяйственной продукции в ближайшее время, Министерство сельского хозяйства и сельских местностей заявило, что министерство будет продолжать способствовать развитию внутреннего потребления и экспорта, одновременно решать рыночные вопросы по созданию благоприятных условий для экспорта сельскохозяйственной и водной продукции, особенно на рынки Китая, США, ЕС, Евразийского экономического союза..