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НОВОСТИ

Профицит торгового баланса Вьетнама за 6 месяцев составил 11,63 млрд долларов США.

Экспортный оборот товаров Вьетнама в первой половине 2024 года оценивается в 190,08 млрд долларов США, что на 14,5% больше, чем в предыдущем году, и увеличивает положительное сальдо торгового баланса страны до 11,63 млрд долларов США, сообщило 29 июня Главное статистическое управление (GSO).

 

Рост был обусловлен как внутренним сектором, так и сектором с иностранными инвестициями. В секторе внутренней экономики экспорт вырос на 20,6 % до 53,39 миллиарда долларов США, составив 28,1 % от общего объема.

В то же время сектор с иностранными инвестициями, включая сырую нефть, увеличился на 12,3 % до 136,69 миллиарда долларов США, составив оставшиеся 71,9 %.

В экспорте преобладали обработанные промышленные товары, оборот которых составил 166,79 миллиарда долларов США.

Импорт также стабильно рос, увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим годом и достигнув 178,45 миллиарда долларов США. На долю отечественного сектора экономики пришлось 65,74 миллиарда долларов США, что отражает рост на 22,3 %. Сектор с иностранными инвестициями импортировал товаров на сумму 112,71 миллиарда долларов США, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сырье для производства было ведущей категорией импорта, на долю которой приходилось 94%, на сумму 167,73 миллиарда долларов США.

США оставались крупнейшим экспортным рынком Вьетнама с оценочным оборотом в 54,3 миллиарда долларов США. Китай сохранил позицию главного рынка импорта Вьетнама с оценочной стоимостью 67 миллиардов долларов США.

ИЖВ/ВИА

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