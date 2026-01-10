Профилактика и борьба с ННН-промыслом в период празднования Тэта

9 января в порту отряда 401 Командования 4-го района Береговой охраны (специальная зона Фукуок, провинция Анзянг) генерал-майор Нгуен Ван Зунг, секретарь партийного комитета, политический комиссар Командования 4-го района Береговой охраны, посетил, выразил поддержку и поставил задачи личному составу судна KN-373 3-го отряда рыбоохранного контроля Командования 2-го района Береговой охраны.

Они в координации с профильными подразделениями Командования 4-го района Береговой охраны выполняют задачи по профилактике и борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промысел) перед выходом в море для выполнения служебных задач в период празднования Тэта по лунному календарю 2026 года.





Генерал-майор Нгуен Ван Зунг, секретарь партийного комитета, политический комиссар Командования 4-го района Береговой охраны, подбадривает офицеров и солдат судна KN-373 перед выходом для выполнения задачи. (Фото: ВИА)

Генерал-майор Нгуен Ван Зунг подчеркнул, что выполнение служебных задач в период традиционного праздника народа является большой честью и высокой ответственностью для морских военнослужащих. Каждый офицер и солдат должен проявлять высокую политическую стойкость, строго соблюдать дисциплину и законодательство, действовать правильно, в соответствии с установленными процедурами и нормативами, внося вклад в поддержание правопорядка и законности на море.

Генерал-майор Нгуен Ван Зунг потребовал от партийных комитетов и командиров всех уровней, в первую очередь от командования судна KN-373, продолжать уделять внимание обеспечению полноценного тылового и технического снабжения, выполнению режимов и социальных гарантий; заботиться о материальной и духовной жизни военнослужащих и их семей, создавая прочную опору, позволяющую офицерам и солдатам спокойно нести службу и уверенно выполнять задачи на переднем крае моря в период Тэт и наступающей весны, успешно выполняя возложенные обязанности.



Капитан Фан Дык Хоанг, политический офицер судна KN-373, отметил: несмотря на то что встречают Тэт вдали от семьи, каждый офицер и солдат на борту чётко осознаёт оказанную честь и ответственность, глубоко понимает важность порученной задачи, всегда сохраняет сплочённость и единство, инициативно преодолевает трудности, строго соблюдает законодательство Государства и дисциплину Армии, решительно настроен на успешное выполнение задач по патрулированию, контролю и борьбе с ННН-промыслом в период празднования Тэт, оправдывая доверие и поручения Партии, Государства, народа и командования всех уровней.