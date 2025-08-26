НОВОСТИ
Прославление 80-летних достижений Вьетнама на Национальной выставке «Независимость – Свобода – Счастье»
По словам вице-премьера, выставка представляет собой не просто экспозицию, а итоговый обзор и чествование выдающихся достижений Вьетнама в различных сферах: экономики, промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, обороны и безопасности, внешней политики, науки и технологий, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.
Выставка проходит в Национальном выставочном центре в Донгань, Ханой – комплексе площадью более 900 000 м², который считается крупнейшим в Юго-Восточной Азии по масштабу. В мероприятии участвуют 34 провинции и города, министерства, центральные органы, государственные предприятия и многочисленные частные компании. Экспозиции представляют тысячи артефактов, документов и изображений, сопровождаемых современными технологиями – виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностью, 3D-моделями, сенсорными экранами и мультимедийными показами, что позволяет посетителям взаимодействовать с экспонатами и получать многомерный опыт.
Как подчеркнул вице-премьер, выставка подтверждает правильность курса Коммунистической партии Вьетнама, руководство правительства, координацию со стороны Отечественного фронта и общественных организаций, а также широкую поддержку народа, благодаря чему страна достигла исторически значимых успехов. Общий масштаб экспозиции отражает всестороннюю мощь государства и пробуждает чувство гордости и стремление к развитию у всех поколений. Особое внимание уделяется воспитанию молодежи: выставка помогает школьникам и студентам понять заслуги Партии, Президента Хо Ши Мина и предыдущих поколений, пробуждая патриотизм, дух самостоятельности и стремление к построению процветающего и счастливого Вьетнама.
Говоря об организации, вице-премьер отметил, что это мероприятие отличается масштабностью, высокими требованиями и сжатыми сроками подготовки, не имея аналогов ранее. Координация между министерствами, ведомствами и регионами сыграла решающую роль. Оргкомитет был создан под руководством Политбюро, Секретариата и Генерального секретаря То Лама, при непосредственном руководстве правительства и премьер-министра. Министерство культуры, спорта и туризма выступает как основной исполнитель, отвечающий за подготовку содержания, экспонатов и внедрение современных технологий для создания привлекательного выставочного пространства.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет центрального и местных бюджетов, вклада государственных предприятий и участия частного сектора. Вопросы безопасности, здравоохранения, логистики и информационного сопровождения обеспечиваются комплексно при участии Министерства общественной безопасности, Министерства здравоохранения и Народного комитета Ханоя. Город организовал автобусные маршруты для жителей и гостей выставки, усилил санитарное обслуживание, гарантировал бесперебойное снабжение электроэнергией и водой.
Выставка сопровождается обширной программой: научными конференциями, форумами, культурно-художественными мероприятиями, киносеансами, историко-музейными акциями и образовательными проектами для учащейся молодежи. Цель – превратить событие в живое культурно-образовательное пространство, способствующее укреплению патриотизма, стремления к созиданию и национальному единству.
Вице-премьер подчеркнул, что эта выставка станет прологом к целой серии масштабных событий, приуроченных к важным историческим вехам – 100-летию основания Партии (03.02.2030) и 100-летию провозглашения независимости страны (02.09.2045). Опыт организации, координации и мобилизации ресурсов послужит основой для подготовки аналогичных мероприятий в будущем, направленных на укрепление национального единства и устойчивое развитие страны.
После завершения выставки правительство намерено продолжить развивать полученные результаты. В приоритете – усиление патриотического воспитания молодежи как главной силы строительства и защиты Отечества, а также активизация международного продвижения достижений Вьетнама для повышения авторитета страны, привлечения инвестиций и расширения сотрудничества. На основе представленных экспонатов и материалов планируется разработка культурных, туристических и образовательных продуктов, создающих устойчивую цепочку ценностей, сочетающую сохранение традиций с инновациями.
Одной из ключевых задач станет дальнейшее исследование, сбор и сохранение экспонатов и документов; создание базы данных для образовательных, культурных и научных целей, а также для вдохновения будущих поколений. Правительство подчеркивает, что эта выставка – не завершение, а отправная точка для новых шагов в организации масштабных культурно-политических мероприятий, способствующих укреплению национального единства и пробуждению стремления к процветанию и счастью страны.