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Прославление наследия Хо Ши Мина во Франции
Целью мероприятий является более широкое распространение идейных, культурных ценностей и наследия Хо Ши Мина, а также содействие культурному обмену и укреплению взаимопонимания между народами Вьетнама и Франции.
Главным событием программы стала тематическая выставка «Мемориальный комплекс Президента Хо Ши Мина при Президентском дворце — пространство дружбы и мира между Вьетнамом и Францией». На выставке представлены многочисленные фотографии и документы, отражающие жизнь и революционную деятельность Президента Хо Ши Мина, а также рассказывающие о Мемориальном комплексе Президента Хо Ши Мина при Президентском дворце — памятнике особого национального значения, где он жил и работал последние 15 лет своей жизни, с 1954 по 1969 год.
Представленные документы и экспонаты раскрывают историческую и культурную ценность наследия Хо Ши Мина, а также традиционные дружественные отношения между Вьетнамом и Францией. Выставка предоставляет французской общественности и вьетнамской общине во Франции возможность глубже познакомиться с жизнью, идеологами и революционной деятельностью любимого вождя вьетнамского народа.
В рамках программы делегация Мемориального комплекса Президента Хо Ши Мина при Президентском дворце возложила благовония и цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину в парке Монтро, а также провела обновление и дополнение экспозиции Пространства Хо Ши Мина в Музее живой истории, расположенном на территории парка Монтро в городе Монтрёй. Здесь были систематизированы и представлены многочисленные издания и материалы, посвящённые жизни, идеям и революционной деятельности Президента Хо Ши Мина, что способствует популяризации его наследия среди французской общественности и одновременно укрепляет чувство национальной гордости у вьетнамцев, проживающих, обучающихся и работающих во Франции.
Директор Мемориального комплекса Президента Хо Ши Мина при Президентском дворце Ле Тхи Фыонг подчеркнула: «Президент Хо Ши Мин был человеком истории и сам творил историю. Именно Он стал первым мостом дружбы, заложив основы взаимопонимания и взаимного уважения между Вьетнамом и Францией. В рамках этой программы Мемориальный комплекс Президента Хо Ши Мина при Президентском дворце совместно с Посольством Вьетнама во Франции и Вьетнамским культурным центром во Франции организовал церемонию воскурения благовоний и цветов к памятнику Президенту Хо Ши Мину в Музее живой истории города Монтрёй, тематическую выставку, а также обновление экспозиционного пространства, посвящённого Президенту Хо Ши Мину, в музее с целью популяризации и прославления наследия Хо Ши Мина, одновременно пробуждая патриотизм и чувство глубокого уважения к Президенту Хо Ши Мину среди вьетнамцев, проживающих, обучающихся и работающих во Франции».
В ходе рабочей поездки во Францию делегация также провела церемонию воскурения благовоний в память о Президенте Хо Ши Мине в Посольстве Вьетнама во Франции и встретилась с Послом Вьетнама во Франции Чинь Дык Хаем для обсуждения вопросов сохранения и популяризации наследия Хо Ши Мина за рубежом. Стороны подчеркнули важную роль дипломатических и культурных представительств в сохранении и распространении Его наследия, что способствует дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Францией на новом этапе.
Кроме того, Посольство Вьетнама во Франции совместно с делегацией пополнило экспозиционное пространство и библиотеку, посвящённые Президенту Хо Ши Мину, на территории посольства новыми документами и фотоматериалами. Эта работа не только расширила фонд материалов о жизни и деятельности Президента Хо Ши Мина, но и создала важное культурно-политическое пространство для сотрудников дипломатической миссии, членов партии, вьетнамской общины во Франции, а также зарубежных друзей.
Нынешняя серия культурно-научных мероприятий стала практическим вкладом в дальнейшее прославление Президента Хо Ши Мина за рубежом и одновременно вновь подтвердила непреходящую ценность его идеологий, нравственного наследия и духовного наследия в укреплении дружбы между народами и содействии международному диалогу и сотрудничеству.