НОВОСТИ
Прославление выдающихся вьетнамских цифровых технологических предприятий 2025 года
169 званий «Top10 цифровых технологических предприятий Вьетнама 2025»
Выступая на мероприятии, заместитель министра науки и технологий Буи Хоанг Фыонг отметил, что более десяти лет благодаря усилиям VINASA Программа «Top10 цифровых технологических предприятий Вьетнама» утвердила свой авторитет, став ежегодным событием, имеющим значительное влияние и престиж в цифровом сообществе страны.
Заместитель министра подчеркнул, что наука, технологии, инновации и цифровая трансформация определены Партией и Государством в качестве основы развития страны в новой эпохе. В 2025 году правовая база для этой сферы постепенно совершенствуется: приняты такие законы, как Закон о цифровой технологической промышленности, Закон о науке, технологиях и инновациях, Закон об интеллектуальной собственности и другие. Целью является снятие барьеров, решение узких мест и стимулирование социально-экономического развития. Министерство науки и технологий ожидает, что цифровые технологические предприятия будут активно участвовать в исследованиях, высказывать предложения, оказывать поддержку и сопровождать Министерство в процессе разработки и реализации; VINASA же должна продолжать играть роль центра, объединяющего и направляющего экосистему цифровых технологий Вьетнама, становясь важным мостом между бизнесом и государственными органами.
В 2025 году Программа «Top10 цифровых технологических предприятий Вьетнама» была полностью реструктурирована: критерии стали более научными, отраслевой охват – глубже, возможности для взаимодействия – шире, а бизнес-возможности – более практическими. Программа перешла от формата «Голосование» к «Оценке и ранжированию» по методике VINASA Tech Map с учётом международных стандартов, адаптированных к рынку Вьетнама. Впервые процесс отбора и чествования предприятий был тесно связан с созданием Карты цифровых технологических предприятий. Особенно важно, что лишь 81 компания, прошедшая оценку и прямую верификацию Экспертного совета, была удостоена звания в рамках Top10.
Благодаря этим нововведениям, за 8 месяцев реализации Программа привлекла 107 компаний, подавших 220 заявок. По результатам оценки по методике построения Карты цифровых технологических предприятий Вьетнама, 169 номинаций от 81 ведущего предприятия были подтверждены, признаны и удостоены награды.
Эти предприятия были размещены на карте в 23 конкретных отраслях, входящих в 5 групп: разработка технологий и платформ; решения для управления организациями и предприятиями; решения для отдельных социально-экономических сфер; цифровые услуги и цифровые стартапы.
После церемонии обнародования и чествования будет опубликован углублённый отраслевой отчёт и издание «Top10 цифровых технологических предприятий Вьетнама 2025» на трёх языках — вьетнамском, английском и японском. Публикации будут размещены на сайте top10ict.com и на официальном сайте VINASA (www.vinasa.org.vn), а также представлены более чем 5.000 государственных органов, организаций и предприятий по всей стране, а также потенциальным отечественным и зарубежным партнёрам в 100 странах и экономиках мира. Это позволит наладить связи и открыть новые возможности для сотрудничества и инвестиций.
Информационная инфраструктура для вьетнамского технологического рынка
Для оценки и построения Карты цифровых технологических предприятий Вьетнама 2025 организаторы применили методику VINASA Techmap, основанную на методологии Magic Quadrant компании Gartner. Оценка и позиционирование предприятий осуществлялись по двум осям: Видение и Исполнение.
Ось «Видение» включает 5 критериев: инновации, рыночная стратегия, экосистема, устойчивость и совместимость. Ось «Исполнение» включает 5 критериев: качество продукции, обслуживание клиентов, стратегия развития, доля рынка и финансовое состояние.
Система оценки и позиционирования предприятий на карте строилась в несколько этапов: независимая оценка экспертами; стандартизация баллов для приведения к единой системе; построение матрицы решений; определение весовых коэффициентов; использование метода TOPSIS для позиционирования компаний на карте в сопоставлении с оптимальными положительными и отрицательными показателями по каждой оси.
При визуализации по отдельным картам сформировались конкретные группы: Лидеры – компании, ведущие рынок, обладающие как дальновидным видением, так и высокой способностью к исполнению; Сильные игроки – предприятия с высокой способностью к реализации, ориентированные на практическую эффективность; Отраслевые специалисты – компании с сильными позициями в конкретных нишах, развивающиеся по пути специализации; Инноваторы – предприятия, фокусирующиеся на новых технологиях, однако их потенциал исполнения ещё находится в стадии развития.
В 2025 году – первом году создания и публикации Карты – было размещено 257 компаний на 389 позициях в 23 картах. Из них 81 компания, участвовавшая в Программе Top10, была верифицирована с полными данными и распределена по 169 позициям в 23 отраслях. Все 23 карты будут опубликованы и предоставлены бесплатно организациям и предприятиям для поиска и использования.
Председатель VINASA Нгуен Ван Кхоа отметил, что Карта имеет особое значение: она помогает предприятиям определить своё положение в отрасли, сравнить себя с другими компаниями, разработать стратегию и планы развития; партнёрам – выбрать подходящего поставщика или объект для инвестиций; государственным органам – вырабатывать стратегии и программы развития отрасли и бизнеса более эффективно.
Организаторы также сообщили, что в дальнейшем Карта будет регулярно обновляться в онлайн-режиме. Компании смогут периодически подавать данные для оценки; эксперты будут проводить анализ, а система оперативно обновлять позиции на карте. Таким образом, клиенты и компании смогут отслеживать динамику в удобном и наглядном формате: фильтровать по отраслям, группам, критериям, просматривать профили компетенций, продукции, сертификатов; назначать встречи для взаимодействия. Это станет информационной инфраструктурой для открытого, прозрачного и измеримого рынка технологий Вьетнама.