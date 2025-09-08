Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Прорыв по Резолюции № 57: Превратить политические решения в материальные блага

Резолюция Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года чётко определяет позицию: «Развитие науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации является важнейшим стратегическим прорывом, главным двигателем для быстрого формирования современных производительных сил, совершенствования производственных отношений, обновления методов государственного управления и социально-экономического развития».
  Сотрудник больницы провинции Лонган инструктирует граждан по использованию киоска для регистрации на приём и лечения. Фото: ВИА  
Чтобы Резолюция № 57 действительно вошла в жизнь, все уровни власти, отрасли, местные органы, предприятия и граждане совместными действиями создают конкретные продукты, превращают политические решения в материальные ценности, выводят страну на путь прорывного и процветающего развития в новую эпоху.

Применение технологий в управлении и администрировании

В реализации Резолюции № 57 Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама внедрил технологию «Цифровой Фронт», что способствует сближению Фронта с народом, позволяет оперативно выслушивать чаяния граждан и создаёт прочный мост между Партией, Государством и народом.

Наряду с этим, Фронт развернул целый ряд приложений и информационно-пропагандистских каналов на различных платформах: портал Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама; специализированная страница «Ради бедных»; официальный аккаунт Zalo «Отечественный фронт Вьетнама»… Эти ресурсы стали важными каналами, приближающими образ и деятельность Фронта к широкой общественности.

По словам заместителя генерального аудитора Буй Куок Зунга, Резолюция № 57 открыла прочную правовую основу для более решительной реализации Стратегии развития Государственного аудита до 2030 года. При этом использование технологий, особенно искусственного интеллекта (ИИ), является стратегическим направлением Государственного аудита и одновременно глобальной необратимой тенденцией.

Недавно Государственный аудит впервые провёл пилотное применение ИИ в своей деятельности, а именно в ходе специального аудита инвестиций и использования программного обеспечения, а также закупки ИТ-услуг для цифровой трансформации в ряде местных органов. Результаты продемонстрировали значительные различия.

Внедрение биометрических киосков для автоматизированной регистрации приёмов и лечения стало конкретным шагом здравоохранения провинции Тэйнинь в реализации Резолюции № 57. Жителям достаточно вставить удостоверение личности в киоск: система автоматически распознаёт лицо, связывает данные медицинского страхования и печатает талон с номером кабинета.

Развитие стратегических технологий и продуктов «Make in Viet Nam»

4 сентября Министерство науки и технологий совместно с Федерацией торговли и промышленности Вьетнама объявило о запуске премии «Цифровой продукт Make in Viet Nam – 2025».

Премия 2025 года будет отмечать выдающиеся цифровые продукты, отражающие гордость за вьетнамский интеллект, стимулирующие всеобъемлющую цифровую трансформацию, ускоряющие развитие цифровой экономики, цифровизацию отраслей, создающие прорыв в производительности, качестве, эффективности и конкурентоспособности экономики. Особенно в 2025 году впервые премия отметит выдающиеся стратегические цифровые продукты из перечня стратегических технологий и продуктов, утверждённого Решением № 1131/QĐ-TTg от 12 июня 2025 года Премьер-министра.

В рамках реализации Резолюции № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, Резолюция № 68-NQ/TW о развитии частной экономики, а также постепенной реализации превращения blockchain в стратегическую технологию (согласно Решению № 1131/QĐ-TTg от 12 июня 2025 года Премьер-министра), Ассоциация блокчейна и цифровых активов Вьетнама (VBA), корпорация KuCoin и компания 1Matrix подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Согласно соглашению, три стороны создадут совместное предприятие во Вьетнаме, сосредоточенное на развитии инфраструктуры blockchain, запуске пилотной торговой платформы, решениях для цифровых платежей, электронной идентификации и инструментах управления рисками в соответствии с международными стандартами. В этом процессе корпорация KuCoin отвечает за трансфер технологий и глобального опыта; компания 1Matrix — за развитие инфраструктуры и национальных ресурсов; VBA — за связь с политикой, выработку стандартов и поддержку коммуникаций.

Корпорация KuCoin — одна из ведущих мировых бирж цифровых активов, основанная 15 сентября 2017 года в Гонконге (Китай). В настоящее время KuCoin обслуживает более 40 млн пользователей в свыше 200 странах и территориях; высоко оценивается благодаря технологическому потенциалу, международному бренду и опыту развертывания экосистемы цифровых финансов на многих рынках.

ВИА/ИЖВ

