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Прорыв в сфере государственных административных услуг в труднодоступных горных районах
Каобанг — горная провинция, где часть населения проживает в высокогорных, удалённых и труднодоступных районах, а уровень владения современными технологиями остаётся невысоким. Сотрудники системы государственных административных услуг уделяют много времени обучению жителей цифровым навыкам, используя доступные, понятные и практичные методы, постепенно помогая им сформировать привычку пользоваться цифровыми сервисами.
Господин Лыонг Хонг Тхай (селение Суанвинь, община Чыонгха) обратился в Центр государственных административных услуг общины для оформления документов по земельным вопросам. Здесь сотрудники помогли ему выполнить ряд процедур в электронном формате. Для человека почти семидесятилетнего возраста, как господин Тхай, использование цифровых технологий при получении государственных услуг связано с определёнными трудностями. По его словам, применение современных технологий при оформлении административных процедур является неизбежной тенденцией, поэтому, несмотря на непривычность и возникающие сложности, он намерен учиться у детей, внуков и сотрудников центра, чтобы повысить свою цифровую грамотность.
Ли Ван Чыонг (представитель народности монг, специалист Центра государственных административных услуг общины Хоаан) отметил, что в отдалённых районах путь от незнания до умения пользоваться цифровыми сервисами очень велик. Главными препятствиями являются не только нехватка электроэнергии и слабое покрытие мобильной связи, но и то, что такие понятия, как государственные услуги в электронном формате, учётная запись цифровой идентификации или цифровое досье, остаются для многих жителей совершенно новыми.
Хорошо понимая эти трудности, он лично посещает каждое селение и буквально «ведёт людей за руку», обучая их пользоваться мобильными телефонами для получения государственных услуг. По словам Ли Ван Чыонга, как представитель национального меньшинства он хорошо понимает потребности своих земляков, поэтому во время рабочих поездок часто заходит к ним домой и объясняет порядок выполнения административных процедур на мобильном телефоне на родном языке. Благодаря этому дистанция между государственными служащими и местными жителями становится значительно меньше.
Вместе с тем сотрудники системы государственных административных услуг испытывают серьёзную нагрузку из-за постоянно растущего объёма работы. Специалист Центра государственных административных услуг общины Кимдонг Нонг Ван Тхюи рассказал, что теперь ему приходится одновременно выполнять профессиональные обязанности, заниматься цифровизацией документов, обновлением баз данных и непосредственно помогать гражданам пользоваться государственными услугами в электронном формате. Несмотря на значительное увеличение объёма работы, он прилагает все усилия для выполнения поставленных задач, поскольку считает это необходимым условием формирования современной цифровой системы государственного управления.
По словам заместителя директора Центра государственных административных услуг общины Чыонгха Нонг Тхи Суан, количество поступающих заявлений постоянно увеличивается, тогда как большинство специалистов вынуждены совмещать работу сразу по нескольким направлениям.
В условиях приграничной территории, где расположено множество высокогорных селений, а уровень развития инфраструктуры и доступ населения к современным технологиям остаётся неодинаковым, сотрудникам центра приходится прилагать ещё больше усилий. Благодаря этой работе к концу мая 2026 года доля жителей и предприятий общины, использующих государственные услуги в электронном формате, превысила 65 %.
Внедрение двухуровневой модели местного самоуправления является не только объективной необходимостью, но и важной возможностью для формирования современной системы государственного управления, ориентированной на интересы населения, повышения эффективности управления, а также укрепления национальной обороны, безопасности и защиты государственного суверенитета на границе.
Вместе с тем при функционировании новой модели в провинции Каобанг сохраняется ряд трудностей. К ним относятся значительное увеличение объёма работы на уровне общин при недостаточном кадровом обеспечении, нехватка и недостаточная оснащённость информационно-коммуникационной инфраструктуры и оборудования в ряде населённых пунктов, сложности с доступом к цифровым услугам в удалённых районах, а также продолжающаяся адаптация части должностных лиц и государственных служащих общин к новым требованиям в области государственного управления, цифровой трансформации и исполнения служебных обязанностей.
Отвечая на этот вопрос, председатель Народного комитета провинции Ле Хай Хоа подчеркнул, что общинам и городским кварталам необходимо перейти от цели «обеспечения стабильного функционирования» к задаче «повышения качества государственного управления», формируя профессиональные и современные органы власти общинного уровня, работающие эффективно и результативно, а главным критерием качества их деятельности должны стать удовлетворённость населения и предприятий.
Для этого органам власти общинного уровня необходимо проявлять инициативу в решении возникающих вопросов с самого начала, сводить к минимуму практику перекладывания ответственности, одновременно повышая качество кадрового состава, ускоряя цифровую трансформацию и административную реформу.