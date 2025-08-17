НОВОСТИ
Прорыв в соответствии с Резолюцией № 57: масштабные инвестиции в индустрию полупроводников
Инвестиции в инфраструктуру упаковки и тестирования полупроводниковых чипов
Проект «Лаборатория для производства передовых технологий упаковки (Fab-Lab)», инвестируемый АО VSAP LAB, был заложен на территории Концентрационного парка информационных технологий, второй площадки Программного парка № 2 в Дананге.
Этот проект — модель-первопроходец во Вьетнаме, имеющая стратегическое значение для развития базовых технологий, конкретизирующая положения Резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро и Стратегии развития полупроводниковой промышленности Вьетнама до 2030 года, с перспективой до 2050 года, утверждённой Решением № 1018/QĐ-TTg от 30 октября 2024 года Премьер-министра. Одновременно проект является стратегическим шагом в рамках городской Программы развития полупроводниковых микросхем и искусственного интеллекта Дананга.
Конкретно, в проект Fab-Lab инвестировано 1,8 трлн донгов, он строится на площади 2 288 кв. м. После завершения и ввода в эксплуатацию Fab-Lab рассчитан на проектную мощность 10 миллионов изделий в год для внутреннего и международного рынков.
По словам Нгуен Бао Аня, генерального директора АО VSAP LAB, мировая полупроводниковая индустрия переживает стремительный сдвиг, однако по-прежнему сталкивается с узким местом в цепочке поставок и спроса. Проблема кроется не в проектировании или производстве чипов, а именно в передовой упаковке — ключевом этапе, определяющем производительность, размеры, надёжность и себестоимость полупроводниковых изделий.
Тем временем рынок передовой упаковки к 2028 году достигнет почти 80 млрд долларов США благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей (IoT) и сетей 5G. Но на практике большую часть «пирога» контролируют гиганты, такие как TSMC, Amkor, ASE. Высокие производственные затраты, нехватка материалов и инженеров высокой квалификации не позволяют стартапам или малым предприятиям в сфере чипов ИИ получить доступ к качественным услугам упаковки.
Для Вьетнама и города Дананг открывается возможность глубже интегрироваться в глобальную цепочку стоимости полупроводников. Поэтому создание Лаборатории для производства технологий передовой упаковки является ответом Вьетнама на этот вызов. Это будет первая площадка в стране, обладающая потенциалом разработки и пилотного производства технологий упаковки нового поколения, таких как RDL Fan-out, 2.5D и 3D packaging, являющихся базой для чипов ИИ, высокопроизводительных микросхем для центров обработки данных, автомобильных чипов и устройств новой электроники.
Председатель Народного комитета Дананга Лыонг Нгуен Минь Чиет подчеркнул, что развитие науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации является главным прорывом города в период 2025–2030 годов. VSAP LAB призван стать образцовой моделью «lab–fab», интегрирующей исследования, испытания, производство и подготовку кадров, обеспечивая упаковку передовых микросхем для чипов ИИ, сенсоров, биомедицины и высокоскоростных коммуникационных устройств. VSAP LAB станет ядром инновационного кластера полупроводниковой отрасли, содействуя реализации устремления превратить Дананг в национальный центр высоких технологий.
Город поставил цель активного развития сферы полупроводниковых микросхем и ИИ по трём стратегическим направлениям-прорывам: инфраструктура, политика и человеческие ресурсы, с дорожной картой, разделённой на два этапа до 2030 года. Дананг уже располагает инфраструктурой для вхождения в глобальную цепочку стоимости полупроводников в сегменте упаковки и тестирования чипов.
Развитие человеческих ресурсов и привлечение талантов
К 2030 году Дананг рассчитывает, что масштаб цифровой экономики составит не менее 35–40% валового регионального продукта (ВРП) города, а также привлечь как минимум 5 000 высококвалифицированных специалистов в полупроводниковую отрасль, в том числе 1 500 инженеров по проектированию и 3 500 инженеров по тестированию и упаковке. Этот кадровый резерв будет работать не только на удовлетворение местных потребностей, но и обеспечит другие регионы страны, а также ряд зарубежных рынков, сотрудничающих с Данангом.
Доцент, доктор Хуинь Конг Фап, ректор Университета информационных технологий и коммуникаций «Вьет – Хан», сообщил, что благодаря льготным иностранным кредитам (ОПР) и грантам в Центре полупроводниковых микросхем и интеллектуальных технологий университета уже имеется 20 vision (версий проектирования микросхем) компании Synopsys — одного из мировых лидеров полупроводниковой индустрии. В нынешнем учебном году университет набрал 60 студентов первого курса по специальности «инженер-проектировщик полупроводниковых микросхем». Предполагается, что к 2028 году эта цифра достигнет 600–1 000 инженеров.
Для развития кадрового потенциала полупроводниковой отрасли Дананг выработал систему льгот для студентов и специалистов. Предусмотрен целый ряд мер поддержки на общую сумму около 873 млрд донгов.
По мнению Фила Хоанга, эксперта в области микросхем из американской организации технологических специалистов TreSemi, Дананг движется в верном направлении в подготовке кадров для полупроводниковой отрасли. Город реализует конкретные проекты, обеспечивающие связь государства, бизнеса, учебных заведений, экспертов и потенциальных партнёров, что позволяет формировать систему подготовки и производства конкурентоспособных микросхем на мировом рынке. Организация TreSemi намерена сопровождать и поддерживать Дананг в организации специализированных курсов для подготовки инженеров высшего уровня по проектированию микросхем и освоению технологий производства в этой сфере.
В Дананге уже работает около 10 компаний по проектированию микросхем, среди которых: Synopsys, Uniquify, Savarti, Renesas, Synapse, FPT Semiconductor, Viettel CNC и др., где занято порядка 550 инженеров. К 2030 году город ставит цель стать одним из трёх крупнейших центров полупроводниковых микросхем во Вьетнаме, сформировать сеть подготовки высококвалифицированных кадров в увязке с развитием глобальной экосистемы полупроводниковых микросхем.