НОВОСТИ
Прорыв в развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Индии на новом этапе
Визит проходит на фоне 54-й годовщины установления дипломатических отношений (1972–2026) и 10-летия установления всеобъемлющего стратегического партнёрства (2016–2026), что способствует формированию прорывных решений и созданию новой рамки двусторонних отношений на этапе дальнейшего развития.
Надёжные и тесные политико-дипломатические отношения
Вьетнам и Индия связаны традиционной дружбой и многолетними тесными отношениями, которые сохраняются, укрепляются и непрерывно развиваются поколениями руководителей двух стран. 7 января 1972 года, в период наиболее напряжённого этапа войны сопротивления американской агрессии во Вьетнаме, Индия и Вьетнам объявили об установлении дипломатических отношений, открыв новую страницу сотрудничества и дружбы.
Особая степень доверия и сплочённости в отношениях двух стран во многом обусловлена идейным сходством двух выдающихся деятелей — Президента Хо Ши Мина и лидера Махатма Ганди. Хотя им не довелось встретиться, взаимное уважение и восхищение стали источником вдохновения для всех сторонников мира во всём мире.
В то же время прочная и искренняя дружба между Президентом Хо Ши Мином и первым Премьер-министром Индии Джавахарлал Неру заложила прочный фундамент для вьетнамско-индийских отношений, позволив двум народам идти рука об руку через исторические испытания.
Обе страны оказывали всестороннюю поддержку и помощь друг другу в борьбе за национальную независимость в прошлом, а также в процессе восстановления, обновления и социально-экономического развития сегодня.
В мае 2003 года стороны подписали «Совместное заявление о всеобъемлющем сотрудничестве между Вьетнамом и Индией в XXI веке»; в июле 2007 года установили отношения стратегического партнёрства, а в сентябре 2016 года повысили их до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. С тех пор двусторонние отношения постоянно углубляются. Расширяется взаимодействие по линии партии, государства, парламента и народной дипломатии; эффективно функционируют механизмы диалога и профильные подкомиссии. В декабре 2020 года стороны приняли Совместное видение Вьетнама и Индии о мире, процветании и народе, а в августе 2024 года — Совместное заявление об укреплении всеобъемлющего стратегического партнёрства.
Взаимные визиты и встречи руководителей двух стран способствуют дальнейшему углублению двусторонних связей. Со стороны Вьетнама: Премьер-министр Фам Минь Тьинь совершил государственный визит в Индию (август 2024 года); он также регулярно встречается с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди на международных и региональных форумах; Генеральный секретарь, Президент То Лам встречался с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Саммита будущего и общеполитических дебатов высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (23 сентября 2024 года). Со стороны Индии: визиты во Вьетнам совершили Премьер-министр Нарендра Моди (сентябрь 2016 года), Президент Рам Натх Ковинд (ноябрь 2018 года), Спикер Лок Сабхи Ом Бирла (апрель 2022 года) и другие.
В настоящее время стороны поддерживают различные механизмы сотрудничества, включая Совместную вьетнамско-индийскую комиссию на уровне министров иностранных дел (18-е заседание — октябрь 2023 года), Совместную торговую подкомиссию (5-е заседание — август 2023 года), политические консультации и стратегический диалог, диалог по безопасности, оборонной политике, внешней политике, а также диалог по морской безопасности.
На многосторонних площадках две страны также тесно координируют позиции и взаимно поддерживают друг друга, особенно в рамках ООН и на региональных форумах под эгидой АСЕАН.
Сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций демонстрирует множество позитивных результатов
Индия в настоящее время является 8-м по величине торговым партнёром Вьетнама, тогда как Вьетнам занимает 21-е место среди партнёров Индии и 4-е место в рамках ASEAN. Двусторонний товарооборот быстро растёт: с 5,43 млрд долларов США в 2016 году до более чем 15,04 млрд долларов в 2022 году; 14,36 млрд долларов в 2023 году; 14,92 млрд долларов в 2024 году; 16,46 млрд долларов в 2025 году; за первые три месяца 2026 года — 4,8 млрд долларов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В инвестиционной сфере по состоянию на март 2026 года Индия реализует во Вьетнаме 503 действующих проекта с общим зарегистрированным капиталом 1,117 млрд долларов США, занимая 26-е место среди 154 стран и территорий-инвесторов. По отраслям индийские инвесторы присутствуют в 15 из 21 сектора экономики Вьетнама, сосредоточившись главным образом в обрабатывающей промышленности (62 проекта с капиталом 643,3 млн долларов, что составляет 54,7% общего объёма инвестиций), энергетике (4 проекта, 157 млн долларов, 13,4%) и горнодобывающей отрасли (5 проектов, 95 млн долларов, 8,1%).
С точки зрения географии инвестиции Индии охватывают 20 из 34 провинций и городов Вьетнама. Лидирует город Хошимин, далее следуют Даклак, Кханьхоа, Тханьхоа, Тэйнинь, Нгеан, Футхо и другие.
Среди крупных проектов можно отметить: сахарный завод Шонхоа в провинции Даклак (94,5 млн долларов США), проект компании Ngon Coffee в той же провинции (90 млн долларов), а также солнечную электростанцию Infra 1 в провинции Кханьхоа (71,9 млн долларов).
В свою очередь, Вьетнам инвестировал в Индию 30 проектов с общим капиталом около 150,5 млн долларов США (по состоянию на март 2026 года), занимая 17-е место среди 88 направлений зарубежных инвестиций. Особое внимание привлекает проект корпорации Vingroup по строительству завода по производству электромобилей в штате Тамилнад, с планами увеличить общий объём инвестиций до 6,5 млрд долларов.
Помимо экономики, торговли и инвестиций, две страны эффективно сотрудничают и в других областях. В частности, значительных результатов достигло сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров. Индия ежегодно предоставляет Вьетнаму 150 стипендий в рамках Программы индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC), 30 стипендий по программам CEP/GCSS, 2–4 стипендии на изучение хинди и индийской культуры, а также содействует созданию Центра подготовки высококвалифицированных кадров в области информационно-коммуникационных технологий в Ханое и Центра английского языка при Университете Дананга.
Сотрудничество в области обороны и безопасности остаётся важнейшим стратегическим направлением. Активно развиваются туризм и народные обмены: в 2025 году Вьетнам принял около 800 тысяч туристов из Индии (в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом). Расширяется авиационное и морское сообщение — между двумя странами выполняется около 80 прямых рейсов в неделю. Индия также оказала помощь Вьетнаму в реставрации храмовых комплексов Чампа на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО Мишон, город Дананг.
В сфере науки и технологий, энергетики и нефтегазовой отрасли действует механизм профильной подкомиссии. Сотрудничество активно развивается в таких направлениях, как инновации, робототехника, стартапы, атомная энергетика и биотехнологии. Подписан ряд соглашений, создана Совместная комиссия по использованию атомной энергии в мирных целях, активно продвигается взаимодействие в области информационных технологий (искусственный интеллект, полупроводники) и редкоземельных элементов.
Вьетнамская община в Индии насчитывает около 1000 человек, проживающих в различных регионах страны, преимущественно в Нью-Дели и Ченнаи.
Дальнейшее углубление и повышение эффективности всеобъемлющего стратегического партнёрства
2026 год имеет важное значение для Вьетнама и Индии, поскольку страны отмечают 10-летие повышения отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства, что знаменует десятилетие значительного прогресса в политике, экономике, культурных обменах, а также укрепление тесной и прочной дружбы между народами двух стран.
За последние 10 лет Индия стала одним из ведущих всеобъемлющих стратегических партнёров Вьетнама в регионе. Стороны обладают высоким уровнем политического доверия, сходством стратегических интересов и прочной основой культурных и исторических связей. В то же время Вьетнам является важным партнёром Индии в рамках её политики «Смотреть на Восток» и в регионе Индийского и Тихого океанов, что основано на общих интересах в обеспечении мира, стабильности и процветания. Эти факторы служат прочной основой для дальнейшего динамичного, эффективного и углублённого развития двусторонних отношений с максимальным использованием потенциала и преимуществ обеих стран.
В этом контексте государственный визит Генсекретаря, Президента То Лама в Индию с 5 по 7 мая 2026 года имеет особое значение. Он не только укрепляет фундамент политического доверия, но и открывает новые возможности для сотрудничества на следующем этапе развития.
По словам заместителя министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Мань Кыонга, визит демонстрирует приоритетное значение, которое Вьетнам придаёт всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Индией, а также региону Южной Азии в целом. Это также важная возможность для сторон подвести итоги реализации данного партнёрства за прошедшие 10 лет, сформировать новые импульсы и определить рамки сотрудничества на более высоком уровне в будущем.
Кроме того, визит способствует уточнению общих ориентиров и целей двух стран в деле формирования общего видения и стратегических интересов, чтобы каждая из сторон стала реальным приоритетом во внешней политике другой, а также для обмена мнениями по вопросам взаимного интереса и укрепления взаимной поддержки на региональных и международных площадках.
Заместитель министра отметил, что данный визит является наглядным подтверждением внешнеполитического курса Партии и Государства Вьетнама, определённого в решениях XIV съезда КПВ, основанного на принципах независимости, самостоятельности, самодостаточности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, а также на многовекторности и диверсификации внешних связей и ответственной роли Вьетнама в международном сообществе.
В свою очередь, оценивая значение визита, бывший Посол Индии во Вьетнаме Прити Саран, занимавшая этот пост в 2013–2016 годах, также подчеркнула, что данный визит создаст новый мощный импульс для развития вьетнамско-индийских отношений.