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Прорыв в морских перевозках Центрального и горного Вьетнама
Проект отражает стратегический, долгосрочный подход компании THILOGI к инвестициям в логистическую отрасль и свидетельствует о тесном взаимодействии властей провинции Куангнам и профильных государственных органов в развитии критически важной экономической инфраструктуры.
Завершение канала Киха не только повышает возможность приёма крупнотоннажных судов, но и открывает большие перспективы для порта Чулай напрямую подключиться к международным морским маршрутам, не полагаясь на транзитные порты, такие как Катлай в Хошимине или Хайфон. Это значительно снижает логистические издержки и время доставки для предприятий Центрального региона.
Сразу после завершения проекта компания THILOGI подписала стратегическое соглашение о сотрудничестве с судоходной компанией Regional Container Lines (RCL, Таиланд) и официально открыла прямой морской маршрут из порта Чулай в крупнейшие порты Индии: Калькутта, Каттупалли, Ченнаи, Нхава Шева, Кочин и Мундра. Это первый международный морской маршрут, отправляющийся напрямую из Центрального Вьетнама в Южную Азию — регион с высоким спросом на вьетнамские товары, такие как сельхозпродукция, текстиль, электронные компоненты и механика.
Отличительная особенность маршрута Чулай – Индия заключается в том, что он не требует транзита через крупные порты на севере или юге Вьетнама, что позволяет экспортной продукции из Центрального Вьетнама выйти на международный рынок напрямую, снижая риски и затраты для бизнеса. Это результат долгосрочного стратегического планирования и активной международной интеграции со стороны THILOGI, направленной на создание замкнутой логистической экосистемы, включающей морские порты, транспорт, склады, экспорт-импорт и логистические технологии.
Согласно генеральному плану развития провинции Куангнам до 2030 года с перспективой до 2045 года, порт Чулай будет играть роль крупного многофункционального логистического центра, связующего восточно-западные экономические коридоры, тесно интегрированного с другими центральными провинциями и расширяющего связи с югом Лаоса, северо-востоком Таиланда и севером Камбоджи.
С модернизированной портовой инфраструктурой и современной логистической системой ожидается, что к 2030 году объём грузооборота через морские порты Куангнама достигнет от 8,5 до 10,3 миллиона тонн в год. Это будет способствовать росту внешней торговли, особенно в таких ключевых отраслях, как машиностроение, электроника, текстиль и сельское хозяйство, а также привлечению инвестиций и формированию крупных центров по производству, переработке и сборке.