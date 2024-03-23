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Прорывная политика, направленная на развитие зеленой экономики
Доктор Фан Туан Хунг, директор Национального офиса Совета по расширенной ответственности производителей, назвал EPR экономическим инструментом, который следует рыночным принципам, и новым политическим подходом к решению проблем отходов.
EPR также способствует развитию индустрии переработки отходов, предоставляет экономические возможности и возможности трудоустройства, а также помогает правительству достичь своих экологических целей, продолжил он.
При правильном и полном внедрении EPR обеспечит циркуляцию ресурсов между стадиями производства и отходами и поможет достичь цели отсутствия выбросов, пояснил Фан Туан Хунг.
"Независимо от того, какую форму утилизации выберет производственное предприятие, денежные средства будут поступать в компании, которые собирают и перерабатывают отходы", - сказал он.
Но только передовые и современные технологии переработки, отвечающие экологическим стандартам, получат выгоду от политики EPR, подчеркнул он, добавив, что мелкие переработчики, которым трудно приобрести передовые технологии, должны объединить усилия.
Это первый год внедрения EPR во Вьетнаме, и мы надеемся изменить процесс продвижения циркулярной экономики.
Местные производители и импортеры приняли EPR довольно рано.
В 2021 году девять предприятий, включая TH Group, Coca-Cola, Friesland Campina, La Vie, Nestle, Nutifood, Suntory PepsiCo, Tetra Pak и Universal Robina Corporation, создали Организацию по переработке упаковки Вьетнама.
Миссия организации заключается в создании мощной экосистемы сбора и переработки упаковки, которая поможет повысить уровень утилизации и свести к минимуму количество упаковки, выбрасываемой в окружающую среду.
Организация помогает повысить осведомленность потребителей о переработке и классификации отходов и укрепить существующую экосистему сбора упаковки.
Помимо усилий организации, ее члены также активно откликаются и подписывают соглашения о сотрудничестве с переработчиками.
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage и DUYTAN Plastic Recycling подписали стратегическое соглашение о поставках переработанного пластика для производства упаковки для своей продукции в 2022-26 годах.
В октябре 2023 года компания с ограниченной ответственностью La Vie подписала с DUYTAN Plastic Recycling меморандум о взаимопонимании по программе сотрудничества по сбору и переработке пластиковых отходов.
В рамках пятилетней программы планируется собрать и переработать 11 000 тонн пластиковых отходов.
Компания DUYTAN Plastic Recycling инвестировала 60 миллионов долларов США в завод по переработке пластика по технологии Bottle to Bottle. Технология позволяет перерабатывать пластик до 50 раз.
Теперь завод входит в пятерку самых современных и крупных предприятий по переработке пластика в мире. Его мощность составляет 40 000 тонн в год.
Vietcycle Corporation и ALBA Group создали завод по переработке 48 000 тонн мусора стоимостью 50 миллионов долларов США. Он использует технологию из Германии для переработки и создания пластика rPET, соответствующего международным стандартам. Это первый на севере страны завод по переработке и производству пищевого пластика