ПРООН и Япония сотрудничают в продвижении практики ответственного ведения бизнеса во Вьетнаме

Программа развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме и Посольство Японии (EOJ) совместно запустили в Ханое 6 июля глобальное стратегическое партнерство между ПРООН и правительством Японии для продвижения методов ответственного ведения бизнеса в японских компаниях и их цепочках поставок во Вьетнаме.

Новый проект поможет укрепить понимание и потенциал национальных правительств, японских предприятий, их поставщиков и партнеров для реализации Руководящих принципов ООН в области бизнеса в аспекте прав человека (UNGP). Вьетнам является одной из 17 стран, выбранных правительством Японии в качестве приоритетных для этого глобального проекта по продвижению методов ответственного ведения бизнеса в японских компаниях и их цепочках поставок во Вьетнаме.

Во Вьетнаме проект будет сосредоточен на продвижении должной осмотрительности в области прав человека, ключевого элемента UNGP, посредством обучения и инструктажа для японских компаний и их цепочек поставок.

Частный сектор должен сыграть ведущую роль в построении более справедливого и устойчивого общества, сказала Кейтлин Визен, постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме.

«Япония является одной из первых стран Азии, принявших Национальный план действий в области бизнеса и прав человека. Сегодня ПРООН и правительство Японии рады начать глобальное стратегическое партнерство во Вьетнаме, чтобы способствовать продвижению ответственного бизнеса путем внедрения должной осмотрительности в области прав человека среди японских компаний и их поставщиков, чтобы обеспечить лучшее управление потенциальными рисками при одновременном повышении конкурентоспособности в глобальной цепочке поставок», - сказала она.

Правительство Японии продемонстрировало твердую приверженность UNGP, приняв Национальный план действий (НПД) в области бизнеса и прав человека в октябре 2020 года. Это обязательство укрепит репутацию и эффективность японских компаний как в Японии, так и в странах, где они работают. Правительство Вьетнама при технической поддержке ПРООН разрабатывает свой собственный НПД, который, как ожидается, будет представлен на утверждение премьер-министру к 2023 году.

Между тем, Дайсуке Окабе, министр посольства Японии во Вьетнаме, сказал: «Мы надеемся, что японские компании будут активно использовать информацию и ноу-хау, предоставленные в рамках этого проекта, в своей собственной деятельности, активно устранять риски, связанные с правами человека, и еще больше укреплять свою репутацию на мировом рынке».

Поддержка этого глобального проекта со стороны правительства Японии дополняет финансирование, предоставленное ПРООН Европейским союзом и правительством Швеции для продвижения Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека среди правительств и предприятий во всем мире.