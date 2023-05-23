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ПРООН: Вьетнам имеет прекрасную возможность получить доступ к новой технологии мРНК для производства вакцин

Наращивание потенциала Вьетнама будет способствовать производству вакцин для Расширенной программы иммунизации.
  Фото для иллюстрации. Источник: vneconomy.vn  
У Вьетнама есть возможность получить доступ к новой технологии мРНК для производства вакцин, но необходимо тщательно продумать все этапы, время, масштабы, инвестиционный капитал и развитие человеческого потенциала. Об этом заявил г-н Патрик Хаверман, заместитель главы постоянного представителя Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во Вьетнаме на семинаре «Распространение результатов исследований по производству вакцин и участие Вьетнама в программе передачи технологии мРНК ВОЗ», который состоялся 22 мая в Ханое.

Г-н Хаверман сообщил, что за последние 6 месяцев 2021 года Вьетнам при поддержке Глобального механизма доступа к вакцине против COVID-19 (COVAX) и международных организаций стал одной из стран с самым высоким уровнем охвата вакцинации. Охват вакциной против COVID-19 спас множество жизней и создал важные условия для возобновления работы и восстановления экономики.

Заместитель главы Постоянного представителя ПРООН подчеркнул, что наращивание потенциала Вьетнама будет способствовать производству вакцин для Расширенной программы иммунизации.

По мнению экспертов, пандемия COVID-19 открыла новые технологии в разработке вакцин. Эксперты заявили, что участие Вьетнама в программе передачи технологии мРНК, инициированной Всемирной организацией здравоохранения, знаменует собой важный шаг на пути к расширению доступа и производству вакцины.

По словам заместителя директора Института стратегии и политики в области здравоохранения (Министерство здравоохранения) д-ра Нгуен Кхань Фыонг, Вьетнам имеет возможность освоить технологию производства вакцин, поскольку он ранее освоил такие технологии, как технологии производства инактивированной вакцины, антитоксиновой вакцины, субъединичной вакцины, в то же время является одной из немногих стран, которая производит почти все (10 среди 11) вакцины, используемые в расширенной иммунизации.

Для того чтобы Вьетнам стал региональным центром производства вакцин, рекомендовал д-р Нгуен Кхань Фыонг, Вьетнам должен сосредоточиться на развитии высококвалифицированных кадров для производства вакцин, построить производственный объект GMP, улучшить систему управления качеством до соответствия международным стандартам, продолжить укрепление системы национальных агентств по управлению вакцинами, получить сертификацию Всемирной организации здравоохранения, разработать соответствующую политику для продвижения исследований и производства вакцин для внутреннего спроса и экспорта.

ИЖВ/ВИА

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