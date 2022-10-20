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НОВОСТИ

ПРООН всегда придает большое значение сотрудничеству с Вьетнамом

19 октября Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял г-жу Рамлу Аль Халиди, Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме, вручившую ему верительные грамоты по случаю начала срока ее работы во Вьетнаме.
  Постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме Рамла Аль Халиди (слева) и министр иностранных дел Буй Тхань Шон. Фото: ВИА  
19 октября Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял г-жу Рамлу Аль Халиди, Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) во Вьетнаме, вручившую ему верительные грамоты по случаю начала срока ее работы во Вьетнаме.

На приеме Министр иностранных дел Буй Тхань Шон высоко оценил поддержку и вклад ПРООН в социально-экономическое развитие Вьетнама, в частности в борьбу с пандемией и социально-экономическое восстановление в постандемический период.

Он попросил ПРООН продолжать оказывать Вьетнаму финансовую помощь, предоставлять консультации по политике и делиться опытом, чтобы Вьетнам мог успешно реализовать стратегию социально-экономического развития на 2021-2030 гг. и выполнить обязательства по реагированию на изменение климата и сокращению выбросов парниковых газов. Министр также предложил ПРООН уделить внимание оказанию Вьетнаму поддержки в таких важных областях, как цифровая трансформация и преодоление последствий применения бомб и мин.

Со своей стороны представитель ПРООН поздравила Вьетнам с избранием в Совет ООН по правам человека на срок 2023-2025 гг.

Г-жа Рамла Аль Халиди подтвердила, что ПРООН всегда придает большое значение сотрудничеству с Вьетнамом и тесно сотрудничает с Министерством иностранных дел и вьетнамскими министерствами, ведомствами и агентствами для успешной реализации Документа о национальной программе между Вьетнамом и ПРООН на период 2022-2026 гг. и Рамочной программы сотрудничества между Вьетнамом и ПРООН на период 2022-2026 гг.

ВИА

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