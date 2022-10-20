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ПРООН всегда придает большое значение сотрудничеству с Вьетнамом
На приеме Министр иностранных дел Буй Тхань Шон высоко оценил поддержку и вклад ПРООН в социально-экономическое развитие Вьетнама, в частности в борьбу с пандемией и социально-экономическое восстановление в постандемический период.
Он попросил ПРООН продолжать оказывать Вьетнаму финансовую помощь, предоставлять консультации по политике и делиться опытом, чтобы Вьетнам мог успешно реализовать стратегию социально-экономического развития на 2021-2030 гг. и выполнить обязательства по реагированию на изменение климата и сокращению выбросов парниковых газов. Министр также предложил ПРООН уделить внимание оказанию Вьетнаму поддержки в таких важных областях, как цифровая трансформация и преодоление последствий применения бомб и мин.
Со своей стороны представитель ПРООН поздравила Вьетнам с избранием в Совет ООН по правам человека на срок 2023-2025 гг.
Г-жа Рамла Аль Халиди подтвердила, что ПРООН всегда придает большое значение сотрудничеству с Вьетнамом и тесно сотрудничает с Министерством иностранных дел и вьетнамскими министерствами, ведомствами и агентствами для успешной реализации Документа о национальной программе между Вьетнамом и ПРООН на период 2022-2026 гг. и Рамочной программы сотрудничества между Вьетнамом и ПРООН на период 2022-2026 гг.