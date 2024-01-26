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Промышленный сектор города Ханоя ожидает скорого восстановления

2023 год — трудный год для промышленного сектора города Ханоя, период, когда большинство основных экспортных и импортных рынков пришли в упадок, что напрямую повлияло на производственную и экспортную деятельность. Для оказания поддержки предприятиям в восстановлении темпов роста в 2024 году, город Ханой применяет множество синхронных решений...

По словам председателя совета директоров акционерного общества «Lock Viet – Tiep» Нгуен Ван Туана, в 2023 году многие предприятия машиностроительной и обрабатывающей промышленности столкнулись с трудностями на потребительском рынке, когда общий спрос резко снизился. При этом стоимость исходных материалов выросла, что повлияло на ценообразование продукции.

Оценивая производственную деятельность столичной промышленности, исполняющий обязанности начальника Управления промышленности и торговли Ханоя Чан Тхи Фыонг Лан отметила, что, хотя общая ситуация крайне сложная, промышленное производство Ханоя перешло от спада к росту. Индекс промышленного производства за весь год увеличился примерно на 3% по сравнению с 2022 годом.

Разделяя схожее мнение, экономический эксперт Нгуен Минь Фонг оценил, что динамика промышленного производства улучшилась в конце 2023 года, что свидетельствует об усилиях бизнес-сообщества в процессе поиска новых рынков. Гибкая корректировка производственных планов, расширение ассортимента, удовлетворение рыночного спроса дали определенную эффективность.

Говоря о перспективах развития прошышленного сектора в 2024 году, исполняющий обязанности начальника Управления промышленности и торговли Ханоя Чан Тхи Фыонг Лан сказала, что благодаря новому росту потребительского спроса во всем мире, а также решениям по поддержке со стороны правительства, министерств и отраслевых ведомств, внутреннее промышленное производство в целом, в городе Ханой, в частности, восстановилось и получило гораздо больше положительных сигналов.

С другой стороны, ожидается, что Вьетнам воспользуется большими преимуществами от перевода транснациональных корпораций производства из Китая во Вьетнам. Эти факторы окажут положительное влияние на экспортную деятельность страны. Кроме того, в последние месяцы 2023 года многие промышленные «гиганты» заявили о своих стратегиях расширения рынка во Вьетнаме.

В свою очередь, город Ханой обязуется продолжать оказывать содействие предприятиям. В частности, городским народным комитетом был издан План № 302/Х-УБНД по реализации Проекта развития ключевых видов промышленной продукции города в 2024 году. Кроме того, город Ханой также уделит особое внимание эффективной и оперативной реализации финансово-кредитной политики для поддержки предприятий.

ВИА/ИЖВ

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