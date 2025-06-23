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Промышленные зоны Хошимина ставят цель привлечь более 20 миллиардов долларов инвестиций
Учитывая прогнозы на ближайшее время, делегаты также согласовали план по зонированию территорий экспортно-промышленных и промышленных зон площадью от 13 000 до 13 300 гектаров, из которых от 6 500 до 6 800 гектаров будут готовы к сдаче в аренду. Также планируется преобразование 4–5 существующих промышленных зон в экологические промышленные парки.
Учитывая как благоприятные, так и сложные условия в привлечении инвестиций, особенно в отрасли с высокой долей интеллектуального труда, Ле Ван Тхинь — начальник Управления по делам экспортно-промышленных и промышленных зон Хошимина — подчеркнул необходимость административной реформы, улучшения индекса административной реформы (PAR-index), оценки конкурентоспособности на уровне департаментов и местных органов власти (DDCI), а также активного внедрения цифровой трансформации (DTI).
«Особое внимание будет уделено эффективной реализации ключевых прорывных резолюций Центрального комитета, которые станут стимулом для мобилизации ресурсов, ускорения роста, реструктуризации и трансформации экспортно-промышленных и промышленных зон по направлению инноваций, высоких технологий, циркулярной экономики, зелёных и цифровых технологий. Мы будем привлекать крупные проекты с высокой добавленной стоимостью и значительным мультипликативным эффектом. Наряду с этим, планируется расширение пространства для развития промышленных зон, создание новых высокотехнологичных парков, строительство современной инфраструктуры, интегрированной с промышленными городками, обеспеченными полной социальной инфраструктурой, создавая международно-признанную среду для жизни и работы с целью привлечения иностранных специалистов и высококвалифицированных кадров внутри страны», отметил Ле Ван Тхинь.
Выступая на съезде, заместитель секретаря парткома Народного комитета Хошимина Чан Ван Нам высоко оценил достижения экспортно-промышленных и промышленных зон города за период 2020–2025 годов. Он призвал в новом этапе 2025–2030 годов развивать достигнутые результаты, преодолевать трудности и недостатки, стремясь к успешному выполнению всех поставленных задач, особенно после объединения Хошимина с провинциями Биньзыонг и Бариа-Вунгтау.
Указывая на многочисленные вызовы, Чан Ван Нам предложил после съезда оперативно разработать конкретные показатели и резолюции, распределённые по этапам и ответственным подразделениям для эффективного контроля и реализации. В частности, на фоне нестабильной мировой геополитической и экономической ситуации, Управлению необходимо проявлять инициативность и гибкость в привлечении инвестиций в соответствии с утверждённой стратегией развития экспортно-промышленных и промышленных зон Хошимина на период 2021–2030 годов с видением до 2050 года.
Кроме того, объединение трёх территорий открывает огромные новые возможности: значительно увеличится численность населения, появится больше крупных и сверхкрупных предприятий.
Всё больше развиваются умные производственные процессы, умные фабрики и даже высокотехнологичные заводы. Вопросы, связанные с циркулярной экономикой и зелёной экономикой, создают новые вызовы, но одновременно открывают и множество новых возможностей.