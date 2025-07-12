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Промышленные зоны Хошимина ставят цель привлечь более 20 миллиардов долларов инвестиций в период 2025–2030 годов
Также делегаты утвердили план выделения 13 000–13 300 гектаров земли под промышленное и экспортно-обрабатывающее назначение, из которых 6 500–6 800 гектаров уже готовы к сдаче в аренду. Кроме того, от четырёх до пяти действующих промышленных зон планируется модернизировать до уровня экологических промышленных парков.
Ожидается, что объединение этих территорий значительно расширит пространство для развития, а также увеличит кадровый потенциал, способствуя привлечению крупных предприятий.
Появление интеллектуального производства, цифровых фабрик, зелёной и циркулярной экономики создаёт как новые вызовы, так и значительные возможности.
Основное внимание будет уделяться повышению производительности труда, укреплению конкурентоспособности, формированию стабильных и гармоничных трудовых отношений, содействию экономическому и культурному развитию, обеспечению социальной защиты, улучшению качества жизни работников, а также поддержанию политической стабильности, общественной безопасности и порядка на территории промышленных зон.