НОВОСТИ
Промышленное производство сохраняет темпы роста
Являясь одним из «локомотивов» в сфере инструментального машиностроения и производства пресс-форм, ООО Лап Фук (квартал Футхуан, Хошимин) сообщило, что в текущем году ставит цель обеспечить рост на 20–30% по сравнению с 2025 годом.
В группе предприятий машиностроительно-электротехнической отрасли Ле Май Хыу Лам, генеральный директор АО по производству промышленного электрооборудования Кат Ван Лой (квартал Говап, Хошимин), заложил в план рост на 23%. Для достижения этой цели компания намерена усилить внутренний потенциал, сделав ставку на человеческий фактор как ключевой элемент. Кроме того, планируется получение дополнительных международных сертификатов на продукцию для участия в крупных проектах внутри страны и за рубежом.
Параллельно предприятия активизируют содействие торговле, чтобы вьетнамская продукция могла выходить на более отдалённые рынки.
Вместе с тем, в 2026 году в машиностроительной отрасли планируется создание специализированного промышленного парка. По словам Хуинь Куанг Ньунга, заместителя генерального директора по коммерции Thaco Industries, проект специализированного машиностроительного индустриального парка будет реализован на территории кварталов Бинь Ко и Тануен (Хошимин), с общей планируемой площадью до 786 га и предполагаемым объёмом инвестиций свыше 75 трлн донгов.
Несмотря на соответствие европейским и японским стандартам и поставки продукции многим зарубежным партнёрам, по мнению предприятий, отечественная промышленная машиностроительная продукция пока не в полной мере участвует в реализации крупных проектов внутри страны.
Чан Тхань Чонг, заместитель председателя Ассоциации предприятий машиностроительно-электротехнической отрасли Хошимина, подчеркнул, что вьетнамские компании данной отрасли полностью способны предоставлять услуги по монтажу вспомогательных систем для городских железных дорог, включая системы электроснабжения, резервные генераторы, вентиляцию, внешние автоматизированные системы управления, противопожарную защиту и лифтовое оборудование.