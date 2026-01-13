Промышленное производство сохраняет темпы роста

Являясь одним из «локомотивов» в сфере инструментального машиностроения и производства пресс-форм, ООО Лап Фук (квартал Футхуан, Хошимин) сообщило, что в текущем году ставит цель обеспечить рост на 20–30% по сравнению с 2025 годом.

Посетители осматривают выставку вспомогательной промышленности, недавно прошедшую в Хошимине. (Фото: sggp.org.vn)

